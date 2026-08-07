Сколько казахстанцев выехало в Россию в 2026 году

За первое полугодие 2026 года граждане Казахстана совершили 1,39 млн поездок в Россию – такие данные приводит Погранслужба ФСБ России. Что стоит за этой цифрой и с какой целью казахстанцы едут в соседнюю страну, выяснял Zakon.kz.

На первый взгляд ответ кажется очевидным: если речь идет о 1,39 млн поездок, значит, именно столько казахстанцев отправились в Россию. Однако официальная статистика разных ведомств рисует совсем другую картину. Одни считают пересечения границы, другие – работающих за рубежом, третьи – тех, кто сменил страну постоянного проживания. В результате цифры отличаются в десятки и даже тысячи раз.

Казахстан остается вторым по числу поездок в Россию

Погранслужба ФСБ России опубликовала в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) данные о въезде иностранных граждан за январь-июнь 2026 года. На них обратил внимание "Коммерсантъ".

Согласно статистике, иностранцы совершили 7,1 млн поездок в Россию против 7,8 млн годом ранее.

Лидером остается Узбекистан – 1,613 млн поездок. На втором месте находится Казахстан – 1,390 млн, на третьем – Китай (876 тыс.). Далее следуют Таджикистан (693 тыс.), Кыргызстан (442 тыс.), Армения, Азербайджан, Беларусь, Турция и Монголия.

По сравнению с первым полугодием прошлого года число поездок из Казахстана сократилось примерно на 10%. Аналогичная динамика наблюдается у большинства стран из первой десятки. Исключением стал Китай, увеличивший поток сразу на 14%, а также Турция, показавшая рост примерно на 8%.

При этом статистика ФСБ учитывает не людей, а поездки. Один и тот же человек может несколько раз пересечь границу и каждый раз попасть в отчет.

Работа в России для казахстанцев – не главное

Не менее интересной оказалась структура поездок. По данным "Ъ" и аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего иностранцы указывали целью въезда:

работу – 2,4 млн случаев;

частную поездку – 2,3 млн;

туризм – 676,4 тыс.;

учебу – 202 тыс.

Лидерами трудовой миграции стали граждане Узбекистана (1,1 млн поездок), Таджикистана (494 тыс.) и Кыргызстана (289 тыс.). Казахстан в этой категории среди лидеров не фигурирует.

Зато именно граждане Казахстана чаще других иностранцев приезжали в Россию с частной целью – 850 тыс. поездок. Второе место занял Узбекистан (263 тыс.), третье – Абхазия (225 тыс.).

Еще одна особенность касается образования. С целью учебы в Россию чаще всего приезжали именно граждане Казахстана – 47 тыс. поездок. Далее следуют Китай (42 тыс.) и Узбекистан (26 тыс.).

Совсем иначе выглядит туристическая статистика. По расчетам Аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), первое место занимает Китай – 380,6 тыс. туристических поездок. Далее идут Туркменистан (46 тыс.), Турция (36,9 тыс.) и Саудовская Аравия (20,6 тыс.). Казахстан с 9 073 туристическими поездками занимает лишь седьмое место.

Иными словами, для Казахстана поездки в Россию – это, прежде всего, личные, семейные, образовательные и деловые контакты, а не классический туризм или массовая трудовая миграция.

Сколько же граждан РК трудится в России?

Вместе с тем Россия продолжает оставаться основной страной трудоустройства для наших соотечественников.

Как сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, в прошлом году за границей работало более 126 тыс. казахстанцев.

Из них:

102 тысячи – в России,

около 15 тысяч – в Южной Корее,

еще примерно 2 тысячи – в Великобритании и странах ЕС.

Однако и эти данные нельзя напрямую сравнивать со статистикой Погранслужбы ФСБ. Минтруда учитывает людей, работающих за рубежом, тогда как ФСБ фиксирует поездки через государственную границу.

А сколько человек уехали из Казахстана навсегда?

Самый неожиданный ответ дает Бюро национальной статистики АСПиР РК.

По данным ведомства, за первый квартал 2026 на постоянное место жительства в Россию из Казахстана выехали 415 человек.

Одновременно из России в Казахстан прибыли 1 265 человек. Таким образом, миграционное сальдо оказалось положительным для Казахстана и составило 850 человек.

Почему между странами сохраняется такой высокий поток поездок?

Как отмечает сотрудник КИСИ при президенте РК Бибигуль Омирбаева, Казахстан и Россия имеют самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, а сотрудничество охватывает практически все приграничные регионы.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот достиг 27,4 млрд долларов, а правительства поставили задачу увеличить его до 30 млрд долларов.

В Казахстане работают около 21 тыс. предприятий с российским участием, а портфель промышленной кооперации включает 177 совместных проектов общей стоимостью свыше 52 млрд долларов.

При этом, как сообщает посольство России в Казахстане, из 89 субъектов Российской Федерации 76 развивают сотрудничество с казахстанскими партнерами.

"На долю приграничной торговли приходится порядка 70% двустороннего товарооборота". Посольство России в Казахстане

Таким образом, статистика показывает, что Казахстан и Россия остаются пространством высокой мобильности. Миллионы поездок обеспечивают повседневные связи – работа, учеба, бизнес, родственники и приграничное сотрудничество. Для сотен тысяч людей граница остается не рубежом для переезда, а частью обычной, повседневной жизни.

Ранее мы сообщили, что Казахстан в рейтинге благополучия (Prosperity Index) стал одним из лидеров стран СНГ.