Сегодня в Казахстане можно оплатить в рассрочку практически любой товар или услугу. Тем не менее этим способом пользуется лишь каждый четвертый опрошенный житель страны. На какие покупки граждане занимают деньги и какие суммы берут в долг, выяснял Zakon.kz.

Квартира подождет, смартфон – нет

Согласно опубликованным в ноябре 2026 года результатам опроса населения Нацбанка, рассрочка занимает второе место по распространенности среди кредитных продуктов.

В сентябре о наличии рассрочки сообщили 22,8% респондентов, потребительского кредита на покупку бытовой техники и других товаров – 29,6%, кредита наличными на неотложные нужды – 14,9%.

Для сравнения: ипотеку выплачивают 11% опрошенных, автокредит – 8,9%. Не имеют никаких кредитов 31% участников исследования.

Интересно, что доля граждан, пользующихся рассрочкой, практически не меняется несколько лет. Так, в ноябре 2024 года она составляла 22,6%.

Мечта по сходной цене

Согласно исследованию Нацбанка, за июль-сентябрь 2026 года казахстанцы оформили 1,63 млн рассрочек, или почти 18 тыс. ежедневно.

Средняя сумма такого займа составила 208,9 тыс. тенге. Во II квартале она была несколько меньше – 204,4 тыс. тенге.

При этом количество выданных рассрочек за квартал сократилось на 25,5%: в апреле-июне банки оформили 2,18 млн таких займов.

Расчетный объем финансирования покупок в рассрочку снизился с 446,5 млрд до 340 млрд тенге.

Сравните: во II квартале 2026 года средние суммы фактически выданных банками займов составляли:

беззалоговый потребительский кредит – 361,5 тыс. тенге;

автокредит – 6,76 млн тенге;

потребительский кредит под залог – 14,63 млн тенге;

ипотека – 21,75 млн тенге.

Хотеть – не значит получить

В 2026 году банки стали гораздо реже одобрять заявки на рассрочку: положительное решение во II квартале получили 47,5% заявок, в III квартале – 37,4%.

Всего за июль-сентябрь в банки поступило 4,63 млн заявок на рассрочку, из которых 2,89 млн были отклонены.

Интересно, что казахстанцы рассчитывали занять на покупки в среднем 349,3 тыс. тенге, но средний размер выданного займа оказался почти на 140 тыс. тенге меньше.

Что касается географии потребительского кредитования, то по итогам 2025 года более половины объема выданных банками займов на потребительские цели пришлось на три мегаполиса – Алматы, Астану и Шымкент (51,5%).

От телевизора до пакета молока

Характерно, что намерения заемщиков в Казахстане очень практичны. Как отмечал Нацбанк в последнем докладе "Казахстанские семьи", на проведение тоев и торжеств брали кредиты или рассрочки всего 2,9% опрошенных.

Вообще же цели таковы:

приобретение мебели, бытовой техники и обустройство жилья – 50,6% рассрочек,

покупка смартфонов и другой электроники – 39,5%,

ремонт – 24,5%,

продукты питания – 12,7%,

медицинские услуги – 7,9%,

путешествия и отпуск – 5,2%,

подарки – 2,4%,

посещение концертов, кинотеатров и ресторанов – 1,8%.

Как покупают в долг за рубежом

В Германии, согласно результатам исследования YouGov, опубликованным в апреле 2026 года, каждый пятый пользователь рассрочки прибегает к такому способу оплаты ежемесячно, каждый десятый – еженедельно.

В США, по данным майского опроса Gallup, опыт покупок в интернете с оплатой частями имеют 51% американцев, причем 27% делают это часто или периодически.

В России рассрочки берут 25% опрошенных. Средняя стоимость покупки составляет 15,6 тыс. рублей.

Ранее мы рассказали, сколько кредитов выдано в 2026 году в Казахстане на покупку автомобилей и квартир.