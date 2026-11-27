Один из международных показателей доступности жилья – количество годовых зарплат, необходимых для покупки квартиры. В каких странах проще накопить на собственную недвижимость и какое место в этом рейтинге могли бы занять Алматы и Астана, выяснял Zakon.kz.

Квартира ценой в 15 лет работы

Консалтинговая компания Deloitte ежегодно исследует европейский рынок жилья. Аналитики рассчитывают, сколько средних годовых зарплат до вычета налогов потребуется жителю конкретного города для покупки квартиры площадью 70 кв. м.

Согласно Deloitte Property Index 2025, сложнее всего обзавестись собственным жильем жителям Влеры, Амстердама, Афин и Праги.

Вот сколько годовых зарплат необходимо для покупки квартиры в европейских городах:

Влера (Албания) - 21,3 года

Амстердам (Нидерланды) – 15,4 года;

Афины (Греция) – 15,3;

Прага (Чехия) – 15;

Братислава (Словакия) – 12,3;

Любляна (Словения) – 11,7;

Салоники (Греция) – 11,4;

Будапешт (Венгрия) – 11,4;

Лондон (Великобритания, центральная часть) – 10,8;

Милан (Италия) – 9,9;

Варшава (Польша) – 9,7;

Копенгаген (Дания) – 9,3;

Рим (Италия) – 8,1;

Флоренция (Италия) – 7,7;

Загреб (Хорватия) – 7,5;

Катовице (Польша) – 7,1;

Орхус (Дания) – 5,8;

Манчестер (Великобритания) – 5,3;

Оденсе (Дания) – 4,9;

Турин (Италия) – 4,9.

Отметим, что в Нидерландах исследователи использовали цены на вторичное жилье, а в большинстве остальных городов – на новостройки.

Где новоселье ждать недолго

Особенно заметна разница в доступности недвижимости в пределах одной страны. Например, в Милане квартира относительно местных заработков обходится вдвое дороже, чем в Турине. В Великобритании жителю Манчестера потребуется вдвое меньше годовых зарплат для покупки жилья, чем жителю центральной части Лондона.

В Польше наиболее выгодное соотношение стоимости недвижимости и заработков среди представленных городов сложилось в Катовице. Жителю Варшавы для приобретения аналогичной квартиры потребуется дополнительно 2,6 годовой зарплаты.

Для наглядности сравним Катовице и Манчестер. По данным Deloitte, в польском городе квадратный метр нового жилья стоил 2771 евро, в британском – 3143 евро. Соответственно, квартира площадью 70 кв. м обходится в 193 970 и 220 010 евро. При этом средняя месячная зарплата до вычета налогов в Катовице составляет 10 052 злотых, а в агломерации Манчестера – 3083 фунта стерлингов. Таким образом, несмотря на более дорогую недвижимость, покупательная способность жителей Манчестера на рынке жилья выше.

Впрочем, за последний год ситуация на европейском рынке ухудшилась. Согласно индексу, число городов, в которых стоимость квартиры превышает десять годовых зарплат, увеличилось в 2026 году с 11 до 19.

Самым недоступным оказался албанский город Влера, где квартира площадью 70 кв. м стоит 189 тыс. евро, или 21,3 годовой зарплаты. В Праге аналогичное жилье стоит 514,6 тыс. евро (16,9 годовой зарплаты), в Афинах – 305,5 тыс. евро (16 годовых зарплат). Наиболее доступным осталось жилье в итальянском Турине, где квартира стоит 158,3 тыс. евро, что соответствует 4,7 годовой зарплаты.

По данным Numbeo за июнь 2026 года, среднемесячная зарплата после уплаты налогов во Влере составляла 853 евро, в Афинах – 1331 евро, в Турине – 2082 евро. В Праге, по официальным данным Чешского статистического управления, средняя начисленная зарплата – 2540 евро.

На каком месте Казахстан

По расчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в октябре 2026 года квадратный метр жилья в новостройках Астаны стоил 746 490 тенге, Алматы – 746 673 тенге. Таким образом, покупка квартиры площадью 70 кв. м в обоих мегаполисах обойдется примерно в 52,3 млн тенге.

Среднемесячная начисленная зарплата во II квартале 2026 года составила в Астане 647,9 тыс. тенге, в Алматы – 610,4 тыс. тенге.

Применив методику Deloitte к казахстанским данным, легко подсчитать, что стоимость новой квартиры в Астане эквивалентна 6,7 годовой зарплаты, в Алматы – 7,1. Если сопоставить эти показатели с рейтингом Deloitte за 2025 год, то Астана расположилась бы между датским Орхусом и польским Катовице, а Алматы оказался бы на одном уровне с Катовице.

Жителям Рима для приобретения аналогичной квартиры потребуется на год больше, чем алматинцам, Милана – почти на три года, Праги – почти на восемь лет. Однако по доступности жилья оба казахстанских мегаполиса уступают Манчестеру, Оденсе и Турину.

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