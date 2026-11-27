В преддверии конца года казахстанцам нужно представить налоговую отчетность и уплатить налоги. О сроках отчетности и платежей рассказали в Департаменте государственных доходов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Налоговые отчетности

Нужно представить по 15 декабря:

Форма 400.00 – декларация по акцизу за октябрь 2026 года.

до 21 декабря:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2026 года;

Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками (в случае заключения договора временного возмездного землепользования или получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в ноябре 2026 года);

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, получивших разрешительный документ в ноябре 2026 года).

до 31 декабря:

Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2026 год.

Кроме того, нужно уплатить

по 7 декабря:

ИПН по доходам, полученным в ноябре 2026 года лицами, занимающимися частной практикой (частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами).

по 15 декабря:

ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за ноябрь 2026 года (согласно Налоговому кодексу в 2026 году ставка ИПН составляет 0%).

до 21 декабря:

НДС в ЕАЭС за ноябрь 2026 года;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за ноябрь 2026 года;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, получивших разрешительный документ в ноябре 2026 года).

по 24 декабря:

ИПН с доходов, выплаченных в ноябре 2026 года:

- от предоставления иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК;

по 25 декабря:

КПН – авансовые платежи за декабрь 2026 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в ноябре 2026 года;

ИПН, удержанный налоговыми агентами у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в ноябре 2026 года;

- с доходов физических лиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов:

- с начисленных и выплаченных в ноябре 2026 года доходов, а также с доходов, начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты;

- с начисленного дохода нерезидента в пределах суммы обязательств по осуществленной поставке товаров, оказанной услуге и выполненной работе резидентом;

- с доходов нерезидента по финансовым займам;

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости;

ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов из источников в РК, выплаченных в ноябре 2026 года, в том числе от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту);

ИПН по СНР для самозанятых за ноябрь 2026 года (согласно Налоговому кодексу в 2026 году ставка ИПН составляет 0%);

Социальный налог за ноябрь 2026 года;

Плата за пользование земельными участками:

физическими лицами по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в ноябре 2026 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в ноябре 2026 года;

А также:

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2026 года;

Единый платеж за ноябрь 2026 года;

Социальные платежи за ноябрь 2026 года:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);

социальные отчисления (СО);

отчисления и взносы на ОСМС.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.