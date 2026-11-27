Налоговый календарь: какие представить отчеты и уплатить налоги в декабре
Налоговые отчетности
Нужно представить по 15 декабря:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за октябрь 2026 года.
до 21 декабря:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками (в случае заключения договора временного возмездного землепользования или получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в ноябре 2026 года);
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, получивших разрешительный документ в ноябре 2026 года).
до 31 декабря:
- Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2026 год.
Кроме того, нужно уплатить
по 7 декабря:
- ИПН по доходам, полученным в ноябре 2026 года лицами, занимающимися частной практикой (частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами).
по 15 декабря:
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за ноябрь 2026 года (согласно Налоговому кодексу в 2026 году ставка ИПН составляет 0%).
до 21 декабря:
- НДС в ЕАЭС за ноябрь 2026 года;
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за ноябрь 2026 года;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме, получивших разрешительный документ в ноябре 2026 года).
по 24 декабря:
- ИПН с доходов, выплаченных в ноябре 2026 года:
- от предоставления иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК;
по 25 декабря:
- КПН – авансовые платежи за декабрь 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в ноябре 2026 года;
- ИПН, удержанный налоговыми агентами у источника выплаты:
- с доходов, выплаченных в ноябре 2026 года;
- с доходов физических лиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов:
- с начисленных и выплаченных в ноябре 2026 года доходов, а также с доходов, начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты;
- с начисленного дохода нерезидента в пределах суммы обязательств по осуществленной поставке товаров, оказанной услуге и выполненной работе резидентом;
- с доходов нерезидента по финансовым займам;
- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости;
- ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов из источников в РК, выплаченных в ноябре 2026 года, в том числе от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту);
- ИПН по СНР для самозанятых за ноябрь 2026 года (согласно Налоговому кодексу в 2026 году ставка ИПН составляет 0%);
- Социальный налог за ноябрь 2026 года;
Плата за пользование земельными участками:
- физическими лицами по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в ноябре 2026 года;
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в ноябре 2026 года;
А также:
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2026 года;
- Единый платеж за ноябрь 2026 года;
Социальные платежи за ноябрь 2026 года:
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ);
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);
- социальные отчисления (СО);
- отчисления и взносы на ОСМС.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.