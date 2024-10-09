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Когда доллар может приблизиться к 500 тенге: эксперты сделали прогноз

доллар, курс, тенге, прогноз, ВВП, базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:21 Фото: Freepik
Согласно опросу экспертов финрынка курс нацвалюты Казахстана способен достичь отметки около 500 тенге за доллар. Когда это может произойти и по каким причинам, в материале Zakon.kz.

К началу ноября курс по паре USDKZT прогнозируется на отметке 481,3 тенге за доллар, против прогноза в 476,5 месяцем ранее. При этом официальный курс на 9 октября 2024 года уже вырос до 489,06 тенге.

В то же время, через год курс нацвалюты может приблизиться к отметке почти в 500 тенге. Эксперты ожидают, что к этому времени курс составит 498,4 тенге за доллар, сообщается в октябрьском опросе Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) проведенном среди профессиональных участников рынка.

"Дисбаланс на локальном валютном рынке может быть связан с сокращением объемов конвертации валютной выручки при сохраняющемся спросе на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения, в том числе на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов". АФК
курс доллара, динамика, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:21

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Помимо этого, участники финрынка пересмотрели инфляционные ожидания. Прогнозируется, что рост потребительских цен через 12 месяцев может составить 8,1% против предыдущего прогноза в 7,6%.

"Сохраняющиеся проинфляционные факторы в казахстанской экономике, включая растущие объемы фискального стимулирования и рост тарифов в рамках реформы ЖКХ, будут требовать от НБРК сохранения умеренно жестких монетарных условий для возврата ИПЦ к целевому значению 5%. Через год базовая ставка прогнозируется на уровне 13%". АФК

Отметим, что на данный момент базовая ставка составляет 14,25%. При этом на этой неделе, 11 октября 2024 года Нацбанк озвучит очередное решение по этому показателю.

В АФК отмечают, что доля участников опроса, ожидающих сохранения базовой ставки выросла до 76%, против 69% в прошлом месяце.

ожидания, ставка, нефть, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:21

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Коме этого, эксперты оценили как может измениться цена на нефть. Так, участники опроса не ожидают, что эскалация ближневосточного конфликта приведет к длительному росту нефтяных котировок. По их прогнозам в ближайшие 12 месяцев цена на нефть может составить 78,5 долларов за баррель, что не намного выше текущего уровня.

В то же время, эксперты ожидают, что умеренно высокие цены на нефть, планируемое увеличение ее добычи и фискальное стимулирование поддержат экономическую активность в стране, и через год рост ВВП может составить 4,4% против прогноза в 4,3% месяцем ранее.

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