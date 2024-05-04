Прогноз: каким будет курс доллара и продолжит ли укрепляться тенге

Первая неделя мая не принесла сюрпризов для пары доллар-тенге. Нацвалюта, продолжает оставаться относительно устойчивой, как и в последней декаде апреля. Каким будет курс доллара к тенге на праздничной майской неделе, в материале Zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE) по итогам торгов в субботу, 4 мая, средневзвешенный курс доллара снизился до 441,66 тенге. Продолжит ли нацвалюта укрепляться и дальше, спрогнозировали финансовые эксперты.

Поводы для укрепления и ослабления

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко считает, что поддержку тенге в мае могут оказывать внутренние факторы. Среди них улучшение торгового баланса РК.

"В первом квартале положительное сальдо внешней торговли расширилось (+9% от 1 квартала 2023 года) за счет более существенного сокращения импорта (–7%) по сравнению со снижением экспорта (–3%)", – пояснила Зарина Скрипченко.

Эксперт АФК отметила, что недавний скачок цен на нефть еще не в полной мере отразился в курсе нацвалюты. Кроме этого, спрос на тенге может наблюдаться со стороны зарубежных инвесторов, заинтересованных в приобретении казахстанских государственных ценных бумаг (ГЦБ), что также способно усилить позиции тенге.

"По данным Нацбанка РК, в первом квартале вложения нерезидентов увеличились на 443 млн долларов. В конце мая традиционное укрепление тенге может быть связано с квартальным налоговым периодом: до 27 мая в бюджет должны быть уплачены КПН, рентный налог, НДПИ и прочие". Зарина Скрипченко

Однако есть и ограничивающие факторы для снижения валютной пары USDKZT. Это волатильность нефтяных котировок и потенциальный рост индекса доллара США в ответ на жесткую политику Федрезерва. Кроме этого, из–за старта сезона отпусков может увеличиться спрос на иностранную валюту со стороны казахстанцев.

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали полагает, что благоприятный фактор для тенге это все еще высокая базовая ставка установленная Нацбанком (14,75%). При низких рисках вложений в ГЦБ Казахстана, это поддерживает интерес нерезидентов к такому вложению. Таким образом, поводов для сохранения текущего курса тенге или его укрепления в ближайшее время, пока остается больше.

Прогноз по курсам

По оценкам аналитика Анны Бодровой, следующая неделя выглядит позитивной для динамики тенге.

"С одной стороны, Нацбанк Казахстана все так же активен на внутреннем рынке в плане предоставления иностранной ликвидности. Это уверенный фактор опоры для тенге. С другой, нефтяные котировки даже при условии снижения цен на глобальном уровне все равно благоприятны для тенге и РК". Анна Бодрова

Эксперт заметила, что тенге относительно устойчив к рискам, и как показывает история последних недель нацвалюта "нормально" обходит факторы давления. В целом, прогноз для валют на следующую неделю выглядит так: доллар США проторгуется в пределах 440–448 тенге, евро – 470–480 тенге, рубль – 4,73–4,95 тенге, китайский юань – 60–63 тенге.