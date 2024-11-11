Прогноз: когда курс доллара может превысить 500 тенге

Эксперты оценили, как может измениться курс доллара к началу следующего месяца, а также в течение какого времени доллар может подорожать выше 500 тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу участников финансового рынка, в результате снижения реальной ставки, пересмотра вниз цен на нефть, на фоне продолжающегося роста импорта, а также крупных выплат по внешнему долгу, через год пара USD/KZT может вырасти до 507,1 тенге за доллар, или более чем на 3% от текущего уровня. Такими данными поделились в Ассоциации финансистов Казахстана.

"Однако на горизонте следующего месяца возможно укрепление до 487,1 тенге за доллар на фоне прохождения квартального налогового периода и повышенных объемов продаж инвалюты из Нацфонда (около 1,5 млрд долларов в ноябре)". АФК

Помимо этого, эксперты сделали прогнозы относительно базовой ставки, цен на нефть и ВВП. Так, предполагается, что более чем двукратное ускорение месячной инфляции (с 0,4% в сентябре до 0,9% в октябре) и высокая амплитуда ее изменений будут препятствовать возобновлению цикла снижения базовой ставки.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Большинство экспертов финрынка (75%) считают более вероятным исходом предстоящего 29 ноября заседания НБРК сохранение ставки на отметке 14,25%. Оставшаяся часть (25%) допускает снижение до 14%". АФК

На этом фоне двухзначное значение базовой ставки сохранится на горизонте следующих 12 месяцев и может составить 13% против текущих 14,25%.

Несколько ухудшились прогнозы по инфляции. Это связано с ускорением наблюдаемого показателя индекса потребительских цен. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 8,4% с 8,1% в октябре. Эксперты считают, что реальная процентная ставка в экономике через год может составить 4,5% против текущего более высокого значения в 5,75%.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Также участники финрынка снизили прогнозы по стоимости барреля нефти марки Brent. Ожидается, что через год она составит 77,4 доллара за баррель, в то время как в прошлом месяце ожидалось, что цена нефти будет несколько выше – 78,9 доллара. Снижение, по мнению экспертов, может произойти на фоне ожиданий увеличения предложения сырья со стороны США и ОПЕК+, негативного влияния высоких ставок в мировой экономике на нефтяной спрос.

Таким образом, более низкие цены на энергоресурсы, высокие процентные ставки и инфляция, потенциальное ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира могут негативно отразиться на росте экономики Казахстана, отмечается в опросе. В результате прогноз по росту ВВП через год ухудшился до 4,3 с 4,4%.

Ранее Zakon.kz поделился результатами доклада МВФ, где в том числе даны оценки по росту ВВП Казахстана в 2025 году.