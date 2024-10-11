Возможные последствия ослабления тенге назвали эксперты

Ослабление тенге может осложнить работу по снижению инфляции и замедлить процесс нормализации монетарных условий. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке KASE в четверг сохранился с перевесом в сторону покупателей инвалюты. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT прибавил еще +2,25, закрепившись отметке 491,74 тенге за доллар. Это произошло на фоне значительного увеличения объема торгов – до 363,8 млн долларов, сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана.

Аналитики отмечают, что спрос на покупку долларов может происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну перед сезонным увеличением потребительской активности, обслуживания внешних обязательств, а также негативного фона вокруг российского рубля. Вместе с тем в текущем месяце значительно увеличен заявленный объем покупок инвалюты для ЕНПФ до 850-950 млн с 500 млн в сентябре.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Чрезмерное ослабление тенге будет негативно сказываться на стоимости импортных товаров и повлечет за собой ускорение инфляционных процессов под влиянием эффекта переноса ослабления курса в потребительские цены. Кроме того, поскольку фундаментальные факторы, складывающиеся в экономике страны и на внешних рынках, не демонстрируют такого ухудшения, создаются предпосылки для "качелей" по мере удовлетворения текущего высокого спроса на инвалюту". АФК

Добавим, что ранее эксперты, опрошенные АФК, прогнозировали укрепление курса USDKZT до 481,3 тенге к началу ноября. При этом месяцем ранее прогноз был на отметке 476,5 тенге. Но кроме этого ожидается, что через год курс составит уже 498,4 тенге за доллар.