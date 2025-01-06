Тенге продолжил ослабление в первый рабочий день января

Тенге начал новый год с ослабления. Под воздействием каких факторов курс нацвалюты продолжил снижение на первых биржевых торгах января, в материале Zakon.kz.

На первых биржевых торгах 2025 года средневзвешенный курс USD/KZT вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана, нацвалюта была под давлением продавцов, которые могли "отыгрывать" новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год.

"При этом объем торгов был невысоким – 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране". АФК

В ассоциации отметили, что объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Это на 7,3% выше показателя за 2023 год.

Фото: АФК

Вместе с тем, несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1 млрд долларов в ноябре).

Отметим, что согласно информации Нацбанка РК декабрьские интервенции проводились "в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды". Всего за декабрь курс тенге ослаб на 2,5%. Так, официальный курс доллара вырос с 511,22 тенге на 1 декабря 2024 года до 525,11 тенге за доллар к 1 января 2025 года.

В конце декабря мы также рассказывали, насколько может вырасти курс доллара в 2025 году.