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Финансы

Тенге продолжил ослабление в первый рабочий день января

Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:13 Фото: pixabay
Тенге начал новый год с ослабления. Под воздействием каких факторов курс нацвалюты продолжил снижение на первых биржевых торгах января, в материале Zakon.kz.

На первых биржевых торгах 2025 года средневзвешенный курс USD/KZT вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана, нацвалюта была под давлением продавцов, которые могли "отыгрывать" новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год.

"При этом объем торгов был невысоким – 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране".АФК

В ассоциации отметили, что объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Это на 7,3% выше показателя за 2023 год. 

нацбанк, продажа валюты, трансферты, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:13

Фото: АФК

Вместе с тем, несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1 млрд долларов в ноябре). 

Отметим, что согласно информации Нацбанка РК декабрьские интервенции проводились "в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды". Всего за декабрь курс тенге ослаб на 2,5%. Так, официальный курс доллара вырос с 511,22 тенге на 1 декабря 2024 года до 525,11 тенге за доллар к 1 января 2025 года. 

В конце декабря мы также рассказывали, насколько может вырасти курс доллара в 2025 году. 

Ольга Кудряшова
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