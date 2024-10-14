Насколько богаты жители Казахстана – опрос Нацбанка

Третья часть казахстанцев откладывает деньги на "черный день", при этом большинство граждан считает сбережениями сумму от 500 тыс. тенге и предпочитает хранить эти средства в банках на тенговых депозитах, сообщает Zakon.kz.

В последнем исследовании Национального банка РК об инфляционных ожиданиях приняло участие более 1500 взрослых граждан РК из всех областных центров, Астаны, Алматы и Шымкента.

Помимо вопросов об инфляции и росте цен, респондентов спрашивали и о личном благосостоянии. Выяснились интересные цифры.

Так, 75% граждан заявили, что основным источником их дохода является зарплата. 27,9% получают социальные пособия, пенсии и стипендии, а 8,4% живут, в основном, на помощь близких, родственников и алименты.

33,5% опрошенных указали, что доход их семьи составляет от 150 тыс. тенге до 500 тыс. тенге, 25% имеют свыше 300 тыс. тенге, но не более 500 тыс. тенге и только 10,5% имеют в месяц свыше 0,5 млн тенге.

О том, что их материальное положение за год улучшилось, заявили 24,6%. Сказали, что "ничего не изменилось" – 50,9%, ответ "мое материальное положение скорее ухудшилось" выбрали 21,4%.

При этом 40,5% респондентов надеются на улучшение своего финансового положения в следующие 12 месяцев, 36,1 полагают, что изменений не будет, а 14% настроены пессимистично.

31,2% опрошенных казахстанцев имеют накопления и сбережения, а 61,1% сообщили, что не могут себе этого позволить. При этом большинство опрошенных (13%) считают, что сбережениями можно назвать сумму от 0,5 до 1 млн тенге, а для 8,7% граждан накоплениями будет и 100 тыс. тенге. 57% опрошенных держат свои сбережения на банковских депозитах, а 43% хранят деньги дома в наличном виде. Также любопытно, что 92,3% опрошенных хранят деньги в национальной валюте.

42,7% казахстанцев смогли увеличить свои накопления, а у 13,6% они снизились, при этом 25,3% совершили за последний месяц крупную покупку.

И, наконец, еще несколько цифр. 36,9% респондентов заявили, что у них нет кредитов, у остальных кредиты есть, и самый распространенный – потребительский кредит (28,5%). При этом 32,8% граждан признались, что каждый месяц отдают более 100 тыс. тенге на покрытие этих кредитов и долгов.

Ранее мы сообщили, что доходы работающих граждан в Казахстане выросли за год почти на 4%.