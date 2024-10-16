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Законодательство РК

Сезонный фактор: как морковь и картофель борются с инфляцией в Казахстане

овощи на базаре, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 11:47 Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
С начала октября 2024 года в РК отмечено снижение цен на социально значимые товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из 19 товарных позиций подешевели сразу семь. Правда, большинство "дефляционных" товаров – овощи позднего урожая, сообщает Zakon.kz.

Если внимательно рассмотреть последний "Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары", составленный БНС АСПиР РК за одну неделю октября, то можно отметить интересные тенденции.

Так, ненамного подешевели:

  • пшеничная мука I сорта: -0,7% (-5,1% с начала года),
  • шлифованный рис: -0,5% (-2,9% с начала года),
  • гречневая крупа: -0,6% (-32% с начала года)
  • сахар-песок: -0,4% (+1,6% с начала года).

А вот какое значительное снижение цен показали овощи:

  • картофель: -2% (+20,3% с начала года),
  • морковь: -4,1% (-6,8% с начала года),
  • репчатый лук: -2,5% (+2,7% с начала года).

Интересно, что, несмотря на сезонное удешевление всех овощей, растет в цене белокочанная капуста (+1,1% за неделю). Хотя с начала года этот овощ подешевел на 13,3%.

Что касается других продуктов, то отмечается недельный рост цен на:

  • хлеб: +0,1% (+ 6,2% с начала года),
  • сливочное масло: +0,7% (+5,4% с начала года),
  • молоко: +0,4% (+4% с начала года),
  • говядину: +0,1% (+1,9% с начала года),
  • соль: +1,7% (+6,1% с начала года),
  • яйца первой категории: +1% (-1,3% с начала года).

Эксперты считают, что повышение цен на социально значимые продукты – закономерный результат удорожания коммунальных услуг, которое постепенно переносится в конечную цену товаров.

Для справки. На сегодняшний день в список социально значимых продовольственных товаров в РК входит 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, определенные виды мяса (говядина, курица), молочные продукты (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

Ранее мы назвали самые дорогие и самые дешевые регионы для жизни в Казахстане.

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