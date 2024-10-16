Сезонный фактор: как морковь и картофель борются с инфляцией в Казахстане

С начала октября 2024 года в РК отмечено снижение цен на социально значимые товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из 19 товарных позиций подешевели сразу семь. Правда, большинство "дефляционных" товаров – овощи позднего урожая, сообщает Zakon.kz.

Если внимательно рассмотреть последний "Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары", составленный БНС АСПиР РК за одну неделю октября, то можно отметить интересные тенденции.

Так, ненамного подешевели:

пшеничная мука I сорта: -0,7% (-5,1% с начала года),

шлифованный рис: -0,5% (-2,9% с начала года),

гречневая крупа: -0,6% (-32% с начала года)

сахар-песок: -0,4% (+1,6% с начала года).

А вот какое значительное снижение цен показали овощи:

картофель: -2% (+20,3% с начала года),

морковь: -4,1% (-6,8% с начала года),

репчатый лук: -2,5% (+2,7% с начала года).

Интересно, что, несмотря на сезонное удешевление всех овощей, растет в цене белокочанная капуста (+1,1% за неделю). Хотя с начала года этот овощ подешевел на 13,3%.

Что касается других продуктов, то отмечается недельный рост цен на:

хлеб: +0,1% (+ 6,2% с начала года),

сливочное масло: +0,7% (+5,4% с начала года),

молоко: +0,4% (+4% с начала года),

говядину: +0,1% (+1,9% с начала года),

соль: +1,7% (+6,1% с начала года),

яйца первой категории: +1% (-1,3% с начала года).

Эксперты считают, что повышение цен на социально значимые продукты – закономерный результат удорожания коммунальных услуг, которое постепенно переносится в конечную цену товаров.

Для справки. На сегодняшний день в список социально значимых продовольственных товаров в РК входит 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, определенные виды мяса (говядина, курица), молочные продукты (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

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