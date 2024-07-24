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Законодательство РК

Что происходит на текущей неделе с курсом доллара

тенге, курс, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:21 Фото: Zakon.kz
С начала недели тенге показал небольшое укрепление, после заметного снижения в середине прошлой недели. Под влиянием чего происходило изменение динамики нацвалюты, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в среду, 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 474,09 тенге. Отметим, что на текущей неделе нацвалюта демонстрировала укрепление, после падения до 479 тенге за доллар в середине прошлой.

курсы валют, доллар, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:21

Фото: Национальный банк РК

Результаты торгов

По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) в понедельник на валютном рынке KASE преобладали покупки нацвалюты, что происходило на фоне высоких цен на нефть, удовлетворения спроса на инвалюту со стороны отдельных участников и общего улучшения риск–аппетита на мировых рынках. В результате по паре USDKZT снизился сразу до 473,16 тенге за доллар (–5,12 с предыдущей сессии).

В АФК отмечали, что высокие колебания курса "могут свидетельствовать о разовых всплесках спроса и предложения инвалюты на внутреннем рынке".

"Между тем потенциал дальнейшего восстановления нацвалюты еще не исчерпан, с учетом повышенных продаж инвалюты из Нацфонда и предстоящего во второй половине августа очередного квартального налогового периода, когда традиционно растет предложение инвалюты на рынке". АФК

По словам аналитика Анны Бодровой курс тенге в паре с долларом США заметно укрепился без важных новостей или иной информации.

"Есть вероятность, что активность Нацбанка Казахстана в плане предоставления валютной ликвидности несколько улучшилась". Анна Бодрова

Во вторник курс нацвалюты также продолжил восстановление. При этом, темпы коррекции снизились. По оценкам Анны Бодровой это может быть сигналом к тому, что рынок считает коррекционное движение исчерпанным.

В АФК отметили, что спрос и предложение инвалюты на рынке нашли некоторый баланс, несмотря на продолжающееся падение нефтяных котировок, рост индекса доллара и общее ухудшение аппетита к риску.

Добавим, что ранее эксперты финансового рынка прогнозировали, что при определенных условиях тенге потенциально может снова укрепиться до 465–470 тенге.

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