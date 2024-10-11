Прогноз: будет ли расти курс доллара на следующей неделе

Что будет влиять на динамику валютного курса на следующей неделе и стоит ли ждать продолжения роста доллара в ближайшие семь дней, в материале Zakon.kz.

К концу недели доллар "откатился" сразу на 4 тенге после того, как превысил отметку в 491 тенге днем ранее. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,37 тенге, снизившись на 4,37 тенге.

Аналитик Анна Бодрова отметила, что ключевыми причинами сильного ослабления национальной валюты Казахстана на этой неделе были проблемы с наполнением бюджета РК. По ее оценкам, никаких внешних шоков не наблюдалось, а новостной поток извне не оказывал заметного давления на тенге.

"Слабая нацвалюта позволит наполнить бюджет без дополнительных движений. Естественно, что девальвация тенге негативна для населения: его платежеспособность ухудшается". Анна Бодрова

Фото: Национальный банк РК

Эксперт полагает, что остаются некоторые основания предполагать, что на следующей неделе тренд на рост доллара останется в силе. Анна Бодрова не исключает, что на этом фоне тенге даже может обновить годовые минимумы в парах с долларом США и китайским юанем.

Рост маловероятен

В то же время в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) предполагают, что на следующей неделе тенге не будет столь волатильным, как на этой.

Главный аналитик АФК Рамазан Досов пояснил, что рост доллара на KASE во многом был обусловлен сезонной реализацией спроса на инвалюту на фоне освоения бюджетных и квазигосударственных средств. Также Нацбанк закупал больше инвалюты для целей ЕНПФ, поскольку намеревался довести его долю средств в инвалюте до 40% (ранее целевым показателем выступал уровень в 30%).

Негативными факторами внешней среды также выступали глобальное укрепление американской валюты на пересмотре вниз ожиданий по агрессивному снижению ставок Федрезервом и ослабление рубля перед сворачиванием операций с Мосбиржей.

"Сочетание этих "катализаторов" привело к дисбалансу спроса и предложения на валютном рынке и существенному скачку доллара на KASE". Рамазан Досов

В то же время он отметил, что высокие трансферты из Нацфонда, которые в этом месяце планируются на уровне 1,3-1,4 млрд долларов, могли бы быть фактором поддержки курса нацвалюты в моменте. Однако это балансировалось увеличением покупок инвалюты для ЕНПФ.

Между тем с учетом пятничного решения по базовой ставке, которая была сохранена на уровне 14,25%, и заявлений Нацбанка о приостановлении покупок инвалюты для ЕНПФ дальнейший рост курса доллара на KASE маловероятен.

"Нет фундаментальных причин для волатильности курса нацвалюты и есть готовность регулятора проводить интервенции. При этом возврат курса доллара к уровням 480-482 тенге за доллар вполне возможен и будет определяться насыщением сезонного спроса на инвалюту, динамикой цен на сырьевые ресурсы, а также глобальными экономическими и политическими событиями". Рамазан Досов

В целом прогнозируется, что на следующей неделе американский доллар может находиться в широком диапазоне 485-495 тенге, евро – 530-540 тенге, рубль – 5,00–5,15 тенге, китайский юань – 68-71 тенге.

Ранее в Национальном банке Казахстана также объяснили, с чем было связано ослабление тенге на этой неделе.