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Курс доллара еще подешевел на торгах

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,87 тенге, снизившись еще на 0,47 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,37 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,1-497,9 тенге, евро – по 521-525 тенге, рубли – по 4,93-5,03 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 21 ноября.

Нефть марки Brent подорожала на 0,82% с начала торгов. Эталонный бренд нефти торгуется на уровне 72,81 доллара за баррель.

Американское сырье WTI выросло в цене на 0,93%. Контракты на сырье сейчас стоят 69,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,2 тенге, евро – 522,34 тенге, рубля – 4,94 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 ноября, можно здесь.

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