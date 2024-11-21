Курс доллара еще подешевел на торгах
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,87 тенге, снизившись еще на 0,47 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,37 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,1-497,9 тенге, евро – по 521-525 тенге, рубли – по 4,93-5,03 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 21 ноября.
Нефть марки Brent подорожала на 0,82% с начала торгов. Эталонный бренд нефти торгуется на уровне 72,81 доллара за баррель.
Американское сырье WTI выросло в цене на 0,93%. Контракты на сырье сейчас стоят 69,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,2 тенге, евро – 522,34 тенге, рубля – 4,94 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 ноября, можно здесь.