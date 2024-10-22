Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что произойдет с курсом доллара до конца октября 2024 года

Что произойдет с курсом доллара до конца октября 2024 года , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:58 Фото: pixabay
В течение этой недели на курс доллара будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. При этом главную роль будет играть политика Национального банка РК, которому нужно соблюсти валютный паритет в непростых экономических условиях, сообщает Zakon.kz.

Утром 22 октября 2024 года Национальный банк РК установил официальный курс в 481,68 тенге. Это ниже на 2,93 тенге, чем в пятницу 18 октября. В обменных пунктах страны доллары продают по 485,5-486 тенге.

Интересно, что и к российскому рублю доллар также "просел" на 1,16 рубля. Так что мы видим абсолютно зеркальное поведение двух валют, и многие аналитики по этому поводу шутят: остается понять, кто здесь ведущий, а кто ведомый.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:58

Курс доллара к тенге за месяц. Фото: finance.rambler

Отметим также, что правительство России принимает ряд мер, чтобы держать курс рубля под "разумным" контролем. В частности, ожидаемое повышение Центробанком РФ 25 октября ключевой ставки с 19 до 20% окажет серьезную поддержку российской валюте, в том числе за счет снижения спроса на СКВ внутри страны. Доллар вполне может умеренно ослабнуть до отметки 93,5-94,5 рубля.

Разумеется, тогда и укрепится тенге, потому что правительству Казахстана невыгодно отходить от паритета 5 тенге за 1 российский рубль – это может вызвать дисбаланс во взаимной торговле.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:58

Курс доллара к рублю за месяц. Фото: finance.rambler

И все же главным игроком на валютном рынке Казахстана остается Национальный банк РК, считает директор Центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков.

"Регулятор очень активно участвует в курсообразовании тенге. И приток продаваемой валюты со стороны Национального банка убедительно показал, что правительству не нужен слишком слабый тенге, который усилит инфляционные процессы".Аскар Кысыков

Экономист напомнил, что в октябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов.

"Как видим, у Нацбанка сегодня есть все рычаги, чтобы держать курс доллара в существующих рамках. Полагаю, что до конца года этот курс останется неизменным при допустимых колебаниях плюс-минус 5 тенге".Аскар Кысыков

Остается добавить, что курс останется неизменным, если не произойдут непредвиденные внешние шоки. Например, обострение ситуации на Ближнем Востоке или в Украине. Ранее мы рассказали, как турбулентность цен на нефть отражается на экономике Казахстана.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 октября
золото, деньги, инвестиции, вложения
Покупаем золото: что нужно знать о вложениях в драгоценный металл
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане в правила исполнения бюджета внесли изменения
Андрей Валентинов
Казахстан Курс валют 2024 год Доллар Рубль Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: