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Смаилов объяснил, почему его назначили вместо Годуновой

Смаилов объяснил, почему его назначили вместо Годуновой, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:04 Фото: Telegram/auditpalatasy
Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса 5 июня 2024 года высказался о своем назначении на пост председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Наталья Годунова более пяти лет, с 2018 года, была руководителем Счетного комитета, далее – Высшей аудиторской палаты.

"Она показала себя как профессионал высокого уровня. И, насколько мне известно, Наталья Николаевна (Годунова. – Прим. ред.) долгое время хотела взять тайм-аут для того, чтобы решить свои личные вопросы, и в том числе вопросы, связанные со здоровьем, и по согласованию с главой государства она написала заявление и сейчас занимается этими своими вопросами. Я уверен, что в ближайшее время мы ее увидим на не менее ответственном участке работы, где она сможет дальше приносить пользу нашему государству", – объяснил Алихан Смаилов.

Экс-премьер уточнил, что президент предложил ему эту позицию и он "с благодарностью принял".

"Я буду дальше работать на благо нашей страны", – заверил Алихан Смаилов.

Ранее Алихан Смаилов ответил на критику депутатов касательно исполнения бюджета за 2023 год, то есть за период, когда он возглавлял правительство.

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