Доллар еще немного подешевел на торгах 1 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,11тенге, снизившись еще на 0,12 тенге.
Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1-489,9 тенге, евро – по 530-534 тенге, российские рубли – по 5,01-5,11 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 ноября.
Так, цена декабрьского фьючерса Brent в Лондоне с утра подскочила сразу на $1,42 — до $74,23 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в декабре в Нью-Йорке поднялась в цене на 2,74%, до $71,16 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,26 тенге, евро – 530,54 тенге, рубля – 5,03 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 ноября, можно здесь.