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Доллар еще немного подешевел на торгах 1 ноября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,11тенге, снизившись еще на 0,12 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1-489,9 тенге, евро – по 530-534 тенге, российские рубли – по 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 ноября.

Так, цена декабрьского фьючерса Brent в Лондоне с утра подскочила сразу на $1,42 — до $74,23 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре в Нью-Йорке поднялась в цене на 2,74%, до $71,16 за баррель. 

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,26 тенге, евро – 530,54 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 ноября, можно здесь.

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