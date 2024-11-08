Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар немного подешевел на торгах 8 ноября

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,71 тенге, снизившись на 0,39 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,67 тенге (+0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,1-493,9 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,99%, до 74,88 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,16%, до 71,52 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,22 тенге, евро – 529,38 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 ноября, можно здесь.

Читайте также

курс, доллар, прогноз
Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе
рубль, монеты, биржа, покупки, банки
Казахстанские банки стали покупать больше рублей
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 ноября
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: