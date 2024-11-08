Доллар немного подешевел на торгах 8 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,71 тенге, снизившись на 0,39 тенге.
Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,67 тенге (+0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,1-493,9 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,99%, до 74,88 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,16%, до 71,52 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,22 тенге, евро – 529,38 тенге, рубля – 5,03 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 ноября, можно здесь.