Почему в Казахстане растут цены и худеют кошельки граждан

Статистические данные за апрель 2025 года несут двойной сигнал для рядовых граждан. С одной стороны, темп роста цен за месяц немного сбавил обороты. С другой – в годовом измерении инфляция продолжает "съедать" покупательную способность с пугающей двузначной скоростью, сообщает Zakon.kz.

Так, месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле составил 1,2%, показав небольшое замедление по сравнению с мартом (1,3%). За этот месяц платные услуги подорожали на 1,9%, продукты – на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,6%.

Но если посмотреть на картину за год (апрель 2025 года к апрелю 2024-го), то здесь цифра гораздо более ощутимая – 10,7%. Именно на столько в среднем выросли цены, и этот показатель является максимальным с ноября 2023 года. То есть, несмотря на небольшое "торможение" внутри месяца, общая тенденция к значительному удорожанию за последний год сохраняется, и годовая инфляция уже второй месяц подряд находится выше психологической отметки в 10%.

Что дорожает сильнее всего?

В структуре апрельского месячного роста цен заметнее всего подорожали услуги бань (+5%), вывоз мусора (+4,5%), интернет-связь и кинотеатры (+4%), цены в санаториях (+3,8%), парикмахерских и салонах красоты (+2,6%), медицинских лабораториях и рентгеновских кабинетах (+2,5%), стоматологические услуги (+2,1%), общественное питание (+2%).

Среди продуктов в апреле выросли цены на капусту (+20,2%), свеклу (+11,7%), лук репчатый (+11,5%), морковь (+9,2%), картофель и лимоны (по +7,1%). Подешевели огурцы (-14,3%), помидоры (-5%).

Однако в годовом выражении (те самые 10,7%) ситуация выглядит иначе. Здесь главным "локомотивом" удорожания остается сектор платных услуг, прибавивший за год 15,7%. Рост цен на непродовольственные товары составил 8,9%, на продовольственные – 8,5%.

Среди конкретных товаров и услуг, показавших наиболее шокирующий рост цен за последний год, особо выделяются:

холодная вода: +89%

картофель: +79%

лук репчатый: +64%

ж/д билеты: +25%

вывоз мусора: +16%

аренда жилья: +15%

связь, питание вне дома, здравоохранение: в пределах 12-16%.

Инфляция по регионам

Различия в темпах инфляции ощущаются и между регионами страны.

В апреле 2025 года месячный рост цен был максимальным в трех регионах: городах Шымкенте, Алматы и Туркестанской области, где цены выросли по 1,5% за месяц. Близкие к ним показатели в Мангистауской области (+1,4%). Самая низкая месячная инфляция отмечена в Акмолинской области – 0,7%, Жамбылская область показала 0,9%. В большинстве других регионов месячный рост находился в пределах 1,0-1,2%.

Если смотреть на годовую инфляцию, то здесь "лидерами" стали:

Астана: +13,8%

Карагандинская область: +12,8%

Акмолинская область: +11,8%.

Самые низкие показатели годового роста цен зафиксированы в Павлодарской области (+7,6%), а также в Алматинской, области Жетысу и Жамбылской областях (в пределах 8-9%).

Фото: Zakon.kz

Инфляция в Казахстане носит двойственный характер, отмечает экономист Руслан Султанов, подтверждая опасения по поводу устойчивости тренда.

"Годовая инфляция второй месяц подряд находится выше психологической отметки в 10%, и все больше ее структура – это вторичные эффекты: рост коммуналки, логистики, аренды и услуг". Руслан Султанов

Это означает, что рост цен на базовые товары хоть и присутствует, но основной вклад в высокую инфляцию вносит удорожание услуг и издержек, которые затем неизбежно отражаются и на стоимости товаров.

Для справки: как считают инфляцию

Показатель индекса потребительских цен, отражающий уровень инфляции, рассчитывается Бюро национальной статистики ежемесячно. Специалисты ведут наблюдение за тарифами и ценами по утвержденному перечню из 508 позиций товаров и услуг. Динамику инфляции с 2018 года можно отследить на специальном интерактивном дашборде БНС. С января 2025 года при расчете ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 40,0%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

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