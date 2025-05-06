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Финансы

Почему в Казахстане растут цены и худеют кошельки граждан

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Статистические данные за апрель 2025 года несут двойной сигнал для рядовых граждан. С одной стороны, темп роста цен за месяц немного сбавил обороты. С другой – в годовом измерении инфляция продолжает "съедать" покупательную способность с пугающей двузначной скоростью, сообщает Zakon.kz.

Так, месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле составил 1,2%, показав небольшое замедление по сравнению с мартом (1,3%). За этот месяц платные услуги подорожали на 1,9%, продукты – на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,6%.

Но если посмотреть на картину за год (апрель 2025 года к апрелю 2024-го), то здесь цифра гораздо более ощутимая – 10,7%. Именно на столько в среднем выросли цены, и этот показатель является максимальным с ноября 2023 года. То есть, несмотря на небольшое "торможение" внутри месяца, общая тенденция к значительному удорожанию за последний год сохраняется, и годовая инфляция уже второй месяц подряд находится выше психологической отметки в 10%.

Что дорожает сильнее всего?

В структуре апрельского месячного роста цен заметнее всего подорожали услуги бань (+5%), вывоз мусора (+4,5%), интернет-связь и кинотеатры (+4%), цены в санаториях (+3,8%), парикмахерских и салонах красоты (+2,6%), медицинских лабораториях и рентгеновских кабинетах (+2,5%), стоматологические услуги (+2,1%), общественное питание (+2%).

Среди продуктов в апреле выросли цены на капусту (+20,2%), свеклу (+11,7%), лук репчатый (+11,5%), морковь (+9,2%), картофель и лимоны (по +7,1%). Подешевели огурцы (-14,3%), помидоры (-5%).

Однако в годовом выражении (те самые 10,7%) ситуация выглядит иначе. Здесь главным "локомотивом" удорожания остается сектор платных услуг, прибавивший за год 15,7%. Рост цен на непродовольственные товары составил 8,9%, на продовольственные – 8,5%.

Среди конкретных товаров и услуг, показавших наиболее шокирующий рост цен за последний год, особо выделяются:

  • холодная вода: +89%
  • картофель: +79%
  • лук репчатый: +64%
  • ж/д билеты: +25%
  • вывоз мусора: +16%
  • аренда жилья: +15%
  • связь, питание вне дома, здравоохранение: в пределах 12-16%.

Инфляция по регионам

Различия в темпах инфляции ощущаются и между регионами страны.

В апреле 2025 года месячный рост цен был максимальным в трех регионах: городах Шымкенте, Алматы и Туркестанской области, где цены выросли по 1,5% за месяц. Близкие к ним показатели в Мангистауской области (+1,4%). Самая низкая месячная инфляция отмечена в Акмолинской области – 0,7%, Жамбылская область показала 0,9%. В большинстве других регионов месячный рост находился в пределах 1,0-1,2%.

Если смотреть на годовую инфляцию, то здесь "лидерами" стали:

  • Астана: +13,8%
  • Карагандинская область: +12,8%
  • Акмолинская область: +11,8%.

Самые низкие показатели годового роста цен зафиксированы в Павлодарской области (+7,6%), а также в Алматинской, области Жетысу и Жамбылской областях (в пределах 8-9%).

Фото: Zakon.kz

Инфляция в Казахстане носит двойственный характер, отмечает экономист Руслан Султанов, подтверждая опасения по поводу устойчивости тренда.

"Годовая инфляция второй месяц подряд находится выше психологической отметки в 10%, и все больше ее структура – это вторичные эффекты: рост коммуналки, логистики, аренды и услуг".Руслан Султанов

Это означает, что рост цен на базовые товары хоть и присутствует, но основной вклад в высокую инфляцию вносит удорожание услуг и издержек, которые затем неизбежно отражаются и на стоимости товаров.

Для справки: как считают инфляцию

Показатель индекса потребительских цен, отражающий уровень инфляции, рассчитывается Бюро национальной статистики ежемесячно. Специалисты ведут наблюдение за тарифами и ценами по утвержденному перечню из 508 позиций товаров и услуг. Динамику инфляции с 2018 года можно отследить на специальном интерактивном дашборде БНС. С января 2025 года при расчете ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 40,0%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

Ранее мы рассказали, что такое "личная инфляция" и почему она отличается от официальной.

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Андрей Зубов
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