Доллар подобрался к 500 тенге – как его остановить

Победа Дональда Трампа на выборах в Америке и убедительные успехи республиканцев в Сенате и Палате представителей вызвали шок во всей мировой экономике. Доллар США показал самый значительный однодневный скачок за 4 года и самый высокий рост за 8 лет, сообщает Zakon.kz.
Если мы взглянем на потоковый график индекса USD, который отслеживает его стоимость по отношению к основным валютам, то увидим "вертикальный взлет", который американская валюта совершила в день выборов в США 5 ноября 2024 года. Доллар подскочил почти на 2% до отметки 105,3, что стало четырехмесячным максимумом. Правда сегодня кривая USD поползла вниз и пока балансирует на уровне 104,87.
Фото: investing
Скачок доллара ощутили на себе все мировые валюты, но особенно – мексиканское песо (минус 3%), китайский юань (минус 1,3%) и евро (минус 1,9%). Дело в том, что песо и юань в последние годы – самые "чувствительные" валюты по отношению к доллару, а евро упал на фоне панических ожиданий из-за неоднократных высказываний Трампа о необходимости пересмотра торговой политики с Европой.
Вслед за евро упали акции немецких автопроизводителей – до 6%, а франкфуртский индекс Dax закрылся на минус 1%. Также рухнули акции компаний, связанных с ВИЭ, поскольку Трамп — сторонник добычи нефти и не верит в глобальное потепление. Например, падение на Invesco Solar ETF (американский биржевой фонд, основанный на MAC Global Solar Energy Index — Индекс состоит из компаний, работающих в области солнечной энергетики) составило двухзначную цифру.
При этом рост доллара сопровождается увеличением доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась на 17 базисных пунктов до 4,44571%, достигнув четырехмесячного максимума.
Что до казахстанской валюты, то она обвалилась на 5 тенге по отношению к доллару по общей инерции.
Кстати говоря, и осенью 2020 года, когда на выборах в США победил Джо Байден, тенге тоже без видимых причин упал на 2% (с 417,92 тенге за доллар в 3 квартале 2020 года до 426,22 тенге за доллар в 4 квартале 2020 года).
Мировая экономика ожидала этот скачок доллара, — считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.
"Сильный доллар вкупе с обещаниями Трампа нарастить добычу нефти – большие шоки для сырьевых рынков и валют развивающихся стран. Неудивительно, что все экономики мира "напряглись" в ожидании разных торговых войн и, прежде всего, США с Китаем и США с Европой. И падение многих валют по отношению к доллару – скорее, чисто импульсивная реакция, пока не основанная на реальных причинах".
В качестве примера неадекватной реакции аналитик приводит индекс Московской биржи, который на фоне результатов выборов в США за сессию вырос на 1,8%, хотя никаких предпосылок, кроме эйфории, для роста не было.
"Нужна неделя-две, чтобы крупные игроки осознали пришедшую реальность "Трампономики-2.0" и сформировали новые позиции. В любом случае после шока будет отрезвление, и исходные данные вернутся в норму. Настоящая борьба начнется после 20 января 2025 года, когда Трамп официально вступит в должность".Арсен Темирбаев
Тем не менее, 7 ноября около 23.00 по времени Астаны мировую экономику ждет еще одна "небольшая тектоническая подвижка". В Вашингтоне состоится заседание ФРС, которое, вероятно, закончится очередным снижением ставки на 0,25% (до 4,5–4,75%) с вероятностью 96% по данным CME Group.
Ранее мы рассказали
, как отреагировали на победу Трампа биткоин, золото и нефть.