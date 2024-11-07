Доллар подобрался к 500 тенге – как его остановить

Победа Дональда Трампа на выборах в Америке и убедительные успехи республиканцев в Сенате и Палате представителей вызвали шок во всей мировой экономике. Доллар США показал самый значительный однодневный скачок за 4 года и самый высокий рост за 8 лет, сообщает Zakon.kz.

Если мы взглянем на потоковый график индекса USD, который отслеживает его стоимость по отношению к основным валютам, то увидим "вертикальный взлет", который американская валюта совершила в день выборов в США 5 ноября 2024 года. Доллар подскочил почти на 2% до отметки 105,3, что стало четырехмесячным максимумом. Правда сегодня кривая USD поползла вниз и пока балансирует на уровне 104,87.

Фото: investing

Скачок доллара ощутили на себе все мировые валюты, но особенно – мексиканское песо (минус 3%), китайский юань (минус 1,3%) и евро (минус 1,9%). Дело в том, что песо и юань в последние годы – самые "чувствительные" валюты по отношению к доллару, а евро упал на фоне панических ожиданий из-за неоднократных высказываний Трампа о необходимости пересмотра торговой политики с Европой.

Вслед за евро упали акции немецких автопроизводителей – до 6%, а франкфуртский индекс Dax закрылся на минус 1%. Также рухнули акции компаний, связанных с ВИЭ, поскольку Трамп — сторонник добычи нефти и не верит в глобальное потепление. Например, падение на Invesco Solar ETF (американский биржевой фонд, основанный на MAC Global Solar Energy Index — Индекс состоит из компаний, работающих в области солнечной энергетики) составило двухзначную цифру.

При этом рост доллара сопровождается увеличением доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась на 17 базисных пунктов до 4,44571%, достигнув четырехмесячного максимума.