Закончится ли Национальный фонд Казахстана при повышенных изъятиях денег

Согласно отчету Министерства финансов РК, правительство страны с начала 2024 года изъяло из Национального фонда 4,67 триллиона тенге при прямых поступлениях в 3,23 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Если внимательно рассмотреть отчет, то можно увидеть несколько любопытных тенденций.

Во-первых, несмотря на масштабное изъятие денег из Нацфонда в этом году, оно все равно меньше поступлений. Чистая сумма поступлений в Нацфонд с января по ноябрь 2024 года составила 3,3 трлн тенге, но инвестиционный доход добавил к ней еще 2,53 трлн тенге.

Во-вторых, в структуре поступлений львиную долю по-прежнему занимают платежи нефтегазового сектора. Это доказывает, что диверсификация казахстанской экономики остается только в мечтах и на бумаге.

Вот структура поступлений. Прямые налоги от организаций нефтяного сектора составили 3,23 трлн тенге.

Из них:

корпоративный подоходный налог – 1,15 трлн,

налог на сверхприбыль – 37,56 млрд,

бонусы – 428,58 млн,

налог на добычу полезных ископаемых – 619,79 млрд,

рентный налог на экспорт – 355,9 млрд,

доля РК по разделу продукции по заключенным соглашениям – 882,89 млрд,

дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора – 179,97 млрд.

Кроме этого, от организаций нефтяного сектора поступили в Нацфонд еще 17,09 млрд тенге:

административные штрафы – 14,18 млрд,

прочие штрафы и пени – 1,15 млрд,

поступления от природопользователей по искам о возмещении вреда – 324,51 млн,

другие неналоговые поступления от нефтяных компаний – 1,42 млрд.

Также 1,03 млрд тенге поступило в Нацфонд от приватизации республиканской собственности, 44,88 млн тенге – от продажи земель сельхозназначения, 47,44 млн тенге – от передачи в конкурентную среду активов квазигосударственного сектора и еще 11,22 млрд тенге составили поступления от продажи активов организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ.

Теперь рассмотрим структуру изъятий на 4,67 трлн тенге:

гарантированные трансферты – 2 трлн тенге,

целевые трансферты – 2,66 трлн тенге,

расходы по управлению – 12 млрд тенге.

Таким образом, на 1 ноября в Нацфонде остается 30,98 млрд тенге.

Почему же увеличились расходы из Нацфонда. Как считает экономист Андрей Легойда, не стоит драматизировать ситуацию там, где этого не требуется. Национальный фонд РК – часть государственной казны – был создан в 2000 году в том числе для накопления финансовых средств в интересах будущих поколений и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов.

"За 25 лет было три волны повышенных изъятий из государственной "кубышки". В 2015-2016 годах мы переживали период низких цен на нефть (в июле 2026 баррель нефти Brent стоил 43 доллара). В 2020-2021 годах правительство брало деньги для поддержки населения и поддержания экономики на плаву, а в 2024 году государство направило колоссальные средства на ликвидацию последствий от невиданных наводнений, причем сумму ущерба Кабмин РК до сих пор не смог назвать". Андрей Легойда

При этом за все годы существования Нацфонда изъятия из него никогда не превышали суммы поступлений, а наоборот – приход денежных средств всегда был больше трат, подчеркивает эксперт.

Ранее мы рассказали, что в сентябре 2024 года чистые международные резервы Казахстана, включающие активы в свободно конвертируемой валюте, монетарное золото и средства Нацфонда, составили 105,1 млрд долларов США. Это абсолютный рекорд за всю историю страны.