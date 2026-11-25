Доллар немного подешевел на торгах 25 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,57 тенге, снизившись на 0,86 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,55 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,69 тенге (-0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,3-458,5 тенге, евро – по 499,3-503,8 тенге, рубли – по 5,25-5,36 тенге.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 25 ноября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена на нефть марки Brent, подешевела на 1,47 доллара и составила 89,93 доллара за баррель.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light снизилась на 1,42 доллара – до 80,63 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара 458,28 тенге, евро – 501,45 тенге, рубля – 5,59 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 ноября, можно здесь.