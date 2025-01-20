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Финансы

Может ли доллар подешеветь до 500 тенге – мнения экспертов

доллар, деньги, тенге, прогноз, курс доллара, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 14:40 Фото: Freepik
Эксперты прокомментировали возможность существенного снижения курса доллара в обозримом будущем, а также рассказали, как может измениться курс в течение года. Подробнее в материале Zakon.kz.

Официальный курс доллара с прошлой недели установился на уровне выше 530 тенге. Между тем, согласно прогнозам курс может снизиться уже в феврале. Эксперты опрошенные Zakon.kz ранее, не исключали, что потенциально доллар может подешеветь до отметки 510 тенге и ниже. При этом равновесным и рыночным на тот момент специалисты называли курс в 510-530 тенге.

Добавим, что по итогам декабря 2024 года курс тенге ослаб на 2,5% до 525,1 тенге за доллар. А в целом за прошлый год средневзвешенный курс доллара вырос более чем на 15%, согласно данным Нацбанка РК.

Фото: Национальный банк РК

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Будет ли укрепляться тенге

Однако прошлым оптимистическим прогнозам по курсу, судя по всему, сбыться не суждено. Так, ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко полагает, что с учетом текущей ситуации внутри страны и за рубежом, возврат пары USDKZT к значениям в 500 тенге за доллар в первом полугодии 2025 года маловероятно.

"Согласно январскому опросу АФК, эксперты финрынка ожидают, что к началу февраля курс нацвалюты составит 527,3 тенге за доллар, а через год может вырасти до 552,5 тенге за доллар. Между тем, при отсутствии "черных лебедей", в феврале возможно некоторое укрепление тенге на фоне крупных налоговых выплат в бюджет по итогам прошлого года".Зарина Скрипченко

Похожего мнения придерживается и эксперт АКРА Жаннур Ашигали. Специалист уточняет, что выход на 500 тенге за доллар означает укрепление почти на 6% от текущего значения, что является крайне маловероятным событием в ближайшее время.

По его мнению такой вариант возможен, лишь в виду существенного шока, и как результат, сдвига коридора колебаний на более фундаментальном уровне. К слову, по расчетам Trading Economics к концу текущего квартала доллар будет торговаться в среднем на уровне 531 тенге. При этом через 12 месяцев, предполагается, что его значение вырастет до 551,60 тенге.

Ранее, аналитики также разъяснили Zakon.kz почему пока не стоит ожидать существенного ослабления курса тенге к доллару.

Ольга Кудряшова
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