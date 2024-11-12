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Каким будет рост цен в Казахстане: ожидания населения ухудшаются

магазин покупатель, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:22 Фото: Zakon.kz
Подавляющее большинство жителей Казахстана ожидает рост цен в конце 2024 года. В то, что инфляция замедлится или остановится, верят всего 14,2% граждан, участвовавших в опросе Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

Инфляционные ожидания населения в следующие 12 месяцев снизились до 12,5% по сравнению с 14,1% в сентябре 2024 года, говорится в результатах опроса.

"Понижательное давление на инфляционные ожидания оказало некоторое уменьшение влияния курсового фактора. В то же время, потребительские настроения немного ухудшились за счет снижения оценок по перспективам развития страны и личного материального положения в ближайший год", отмечает НБРК.

Другими словами, речь идет об адаптивных реакциях населения, построенных не на статистике или официальных данных, а на предыдущем жизненном опыте. Во многом этот пессимизм основан на удорожании товаров-маркеров (мясо, овощи, молоко, сахар, масло, куры), которые покупаются чаще всего.

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:22

Фото: nationalbank.kz

Характерно, что больше половины респондентов (56,4%) ожидают, что темпы роста потребительской инфляции будут такими же, как и сейчас, 19,9% полагают, что инфляция ускорится, и только 0,5% граждан верят в грядущее снижение цен.

Такие предположения простых людей основываются на осенних ценовых изменениях. Наибольшее количество респондентов в октябре 2024 года среди продуктов питания отметили рост цен на мясную и молочную продукцию, фрукты и овощи.

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:22

Фото: nationalbank.kz

Доля респондентов, отметивших рост цен на непродовольственные товары, в октябре 2024 года увеличилась до 17,3% (сентябрь 2024 года – 15,8%). В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, одежды и обуви, бытовой химии. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги.

таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:22

Фото: nationalbank.kz

Интересно, что при всем этом 36,6% опрошенных заявили, что их личные сбережения увеличились, а еще 43,8% сказали, что их накопления остались на прежнем уровне. И только 15,6% респондентов сказали, что их накопления уменьшились (4% не смогли ответить).

О важности психологической составляющей в опросе говорит финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

"При массовом ожидании роста цен, 37,9% опрошенных граждан утверждают, что их материальное положение в последующие 12 месяцев улучшится, а 36,9% уверены, что их финансовая стабильность останется такой же, как и сегодня. И только 12,8% ожидают, что станут жить хуже".Арсен Темирбаев

Таким образом видно, что инфляционные ожидания населения считаются наименее точными, а, скорее интуитивно-эмоциональными. В Казахстане осенью 2024 года они основаны по большей части на росте валютного курса. Вместе с тем, они, без сомнения, влияют на экономику, ведь высокие ожидания вызывают повышенную потребительскую активность, а низкие заставляют экономить, считает эксперт.

Справка. Опрос НБРК проводится по Казахстану среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также г. Астана, Алматы, Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.

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