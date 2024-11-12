Аналитики объяснили, для чего необходимо ограничить изъятие средств из Нацфонда

Какие меры необходимы для выравнивания дефицита республиканского бюджета, и какую роль в этом играют изъятия из Нацфонда, в материале Zakon.kz.

Отклонение фактических налоговых сборов от планового показателя в 2024 году привело к необходимости значительно увеличивать изъятия средств из Нацфонда, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.

Согласно представленным данным прямые и косвенные изъятия составили абсолютный рекорд в 6,1 трлн тенге. По мнению аналитиков все это свидетельствует о необходимости принятия кардинальных мер в налогово–бюджетной политике.

"При прохождении трех четвертей года исполнение плана по налоговым сборам в Нацфонд составило 64%, в республиканский бюджет – всего 52%. В абсолютном выражении они составили 3 трлн и 8,1 трлн тенге, что на 0,6 трлн и 2,6 трлн тенге ниже планового показателя, и на 0,4 трлн и 0,8 трлн тенге ниже в сравнении с аналогичным показателем прошлого года". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В обзоре отмечается, что для республиканского бюджета (РБ) ключевую роль продолжает играть НДС (44% от всех налогов) и без его пересмотра выйти на самодостаточность будет крайне сложно.

"МВФ, например, не раз рекомендовал РК повысить НДС. При этом дифференциация КПН и отмена ряда льгот не смогут перекрыть значительного дефицита РБ. В то же время заметный рост собираемости налогов в местные бюджеты (МБ) не покрывает их недобора в РБ, что привело к необходимости увеличения прямых изъятий из Нацфонда и высоким привлечениям госдолга". АФК

Также уточняется, что крупные изъятия из Нацфонда, превышающие налоговые поступления в него, усложняют задачу по доведению его активов до 100 млрд долларов к 2029 году.

В Ассоциации считают, что для выравнивания хронического дефицита республиканского бюджета и обеспечения его самодостаточности будут необходимы как более кардинальные меры в новом Налоговом кодексе, так и улучшение бюджетной дисциплины.

"Важным условием остается ограничение целевых трансфертов из Нацфонда и их согласование с Парламентом, по аналогии с гарантированными, а также прекращение практики продажи госсобственности в Нацфонд". АФК

В обзоре подчеркивается, что управление и предсказуемость бюджетных расходов и уровня госдолга имеют важное значение для стабильности макроэкономических условий, в том числе и инфляционных процессов. В то же время, высокие и непредсказуемые изъятия средств из Нацфонда перегревают экономику через рост государственных расходов и потребления, что увеличивает совокупный спрос в экономике.

Ранее, Zakon.kz также рассказывал, как повышенные изъятия могут отразиться на состоянии Национального фонда Казахстана.