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Политика

Исламский банк развития профинансирует проекты в Казахстане более чем на 3 млрд долларов

Токаев, глава банка, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:31 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 2 июля 2026 года, в ходе встречи президент Токаев подчеркнул, что за годы сотрудничества Исламский банк развития стал надежным партнером, поддерживающим приоритеты национального развития Казахстана.

На сегодняшний день группа Исламского банка предоставила нашей стране финансирование на сумму более 4,2 млрд долларов, а портфель текущих и перспективных проектов превышает 3 млрд долларов.

В этом контексте глава государства выразил признательность руководству финансового института за поддержку стратегически важных проектов в сферах водной инфраструктуры, транспортной взаимосвязанности и индустриального развития.

В частности, в последние годы ИБР одобрил самый крупный пакет финансирования за свою историю, включающий Программу развития водных ресурсов на сумму 1,15 млрд долларов, а также Рамочное соглашение на сумму 1,3 млрд долларов, направленное на поддержку развития инфраструктуры СЭЗ и индустриальных зон Казахстана.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках новой Стратегии партнерства на 2027-2032 годы.

Далее президент подтвердил приверженность нашей страны формированию долгосрочного институционального партнерства с ИБР и поддержанию благоприятной инвестиционной политики.

Глава государства также поддержал предложение Исламского банка развития провести в 2028 году в Казахстане ежегодную встречу Группы ИБР. В этом масштабном инвестиционном мероприятии примут участие представители государств – членов Банка, финансовых институтов и международные инвесторы.

Ранее Токаев принял главного исполнительного директора группы компаний VEON Мухтерема Каана Терзиоглу и обсудил с главой ЕБРР новые инвестиции в экономику Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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