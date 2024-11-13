Более 105 млрд йен намерен занять Казахстан для поддержания устойчивости экономики

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 13 ноября 2024 года приняли в работу два проекта закона, которыми предусматривается привлечение займов двух международных финансовых организаций для поддержания устойчивости экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проекте закона "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития". Он внесен постановлением правительства в Мажилис 23 октября. Соглашение подписано 23 августа в Астане.

"Займ Азиатского банка Развития предоставляется Казахстану в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Средства займа также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", – отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

В этот же день депутаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается получение займа Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций. Республике Казахстан планируется предоставить средства в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

"Средства займа также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", – пояснила Савельева.

Ранее она сообщила, что Мажилис принял в работу проект закона, в рамках которого планируется изъять еще 2 трлн тенге из Нацфонда в Казахстане в виде целевого трансферта.