Более 105 млрд йен намерен занять Казахстан для поддержания устойчивости экономики
Речь идет о проекте закона "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития". Он внесен постановлением правительства в Мажилис 23 октября. Соглашение подписано 23 августа в Астане.
"Займ Азиатского банка Развития предоставляется Казахстану в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Средства займа также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", – отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева.
В этот же день депутаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается получение займа Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций. Республике Казахстан планируется предоставить средства в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.
"Средства займа также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", – пояснила Савельева.
Ранее она сообщила, что Мажилис принял в работу проект закона, в рамках которого планируется изъять еще 2 трлн тенге из Нацфонда в Казахстане в виде целевого трансферта.