Каждая третья покупка в Казахстане совершается в Алматы

Внутренняя торговля Казахстана в начале 2026 года сохраняет рост, однако темпы заметно ниже прошлогодних. По итогам января индекс физического объема по торговой отрасли составил 102,9% к соответствующему периоду 2025 года. Годом ранее показатель был выше – 103,9%, сообщает Zakon.kz.

Оптовики обгоняют розницу

Основной вклад в отрасль продолжает вносить оптовая торговля. В январе ее индекс физического объема достиг 103,2% против 103,8% годом ранее. Для сравнения, розничная торговля показала более скромный результат – 102,1% (в январе 2025 года было 104,2%).

В структуре всей торговли на опт приходится 66,9%, на розницу – 32,7%. Это означает, что почти две трети оборота формируется за счет крупных поставок и межфирменных операций, а не конечных покупок населения.

Объем оптовой торговли за месяц составил 3,05 трлн тенге. Почти 80% этого оборота обеспечили непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения. Таким образом, оптовый рынок остается тесно связанным с промышленностью, строительством и инфраструктурными проектами.

География опта также крайне концентрирована. На Алматы приходится 38,2% всего объема, на Астану – 16,9%, на Атыраускую область – 12,4%, на Карагандинскую – 5,2%. Фактически четыре региона формируют более 70% оптового оборота страны.

Фото: Zakon.kz

Розница растет за счет сетей, а не рынков

Объем розничной торговли в январе достиг 1,49 трлн тенге, что на 2,1% больше, чем год назад. Однако внутри сегмента динамика разнонаправленная.

Продажи через торгующие предприятия увеличились сразу на 3,9%, тогда как оборот индивидуальных предпринимателей, включая торговлю на рынках, снизился на 4,5%.

Это указывает на продолжающийся структурный сдвиг: покупатели все чаще выбирают магазины и торговые сети, а доля традиционных рынков и мелкой розницы постепенно сокращается.

Частный сектор доминирует и здесь. Предприятия частной формы собственности обеспечили 85,9% всего розничного оборота, или 1,28 трлн тенге. На компании с иностранным участием пришлось 14,1%.

Важно, что непродовольственные товары составляют 71,1% оборота, а на продукты питания приходится 28,9%. При этом именно продовольственный сегмент показывает более высокие темпы роста. В январе объем реализации продуктов увеличился на 4,4% к прошлому году, тогда как непродовольственные товары прибавили лишь 1,3%.

Это означает, что казахстанцы сейчас больше совершают повседневные покупки, а товары длительного пользования пользуются меньшим спросом.

Фото: Zakon.kz

Где больше всего покупают?

В розничной торговле лидерство также сохраняют крупнейшие агломерации. На Алматы приходится 30,7% оборота, на Астану – 13,2%. Далее следуют Карагандинская область (8,3%) и Восточно-Казахстанская область (5,9%).

Таким образом, почти половина всех розничных продаж сосредоточена в двух городах страны.

Ранее мы рассказали, что казахстанцы стали покупать меньше мяса на фоне роста цен.