Сколько денег в заначках имеют казахстанцы

Каждый третий житель Казахстана имеет накопления на "черный день". По крайней мере, так заявили 35% респондентов в рамках опроса Национального банка за октябрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Опрос по Казахстану об инфляционных ожиданиях регулярно проводится Национальном банком РК. Он охватывает 1500 респондентов – взрослое население от 18 лет и старше во всех областных центрах, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Важно, что большая часть опрошенных (33,5%) назвала ежемесячный доход своей семьи в коридоре 150 001-300 000 тенге. 25,1% имеют доход от 301 000 до 500 000 тенге, 11,5% – свыше 501 000 тенге.

Отвечая на вопрос "Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние 12 месяцев?", 24,1% опрошенных признались, что стали жить лучше, 52,9% сообщили, что их финансовое состояние не изменилось, а 19,6% заявили, что их жизнь ухудшилась. Остальные 3,4% не стали отвечать на вопрос.

На вопрос: "Скажите, пожалуйста, в данный момент есть ли у вас или вашей семьи личные сбережения и денежные накопления?", 35% ответили, что есть, 55,2% сказали, что никаких накоплений не имеют.

Интересен ответ на вопрос: "Какую сумму денег сегодня можно считать сбережениями?". Оказалось, что:

для 7,4% опрошенных и 100 тысяч тенге – уже накопления;

10,3% граждан считают, что накоплениями может считаться сумма от 500 тысяч до 1 миллиона тенге;

8,2% полагают, что накопления – это сумма от 2 до 5 млн тенге;

2% назвали оптимальной суммой накоплений от 20 до 50 млн тенге;

0,7% посчитали, что для спокойной жизни в заначке надо иметь 1 миллиард тенге или больше;

более 50% не смогли ответить на вопрос.

Как хранят свои накопления граждане РК?

52% – на депозите, 27% – в виде недвижимости, 6,2% – в ценных бумагах. Характерно, что 93% предпочитают тенговые депозиты, при этом треть из этого количества имеет и резервный валютный депозит. При этом 36,6% граждан смогли за прошедший год приумножить свои накопления, у 43,8% они остались без изменений и у 15,6% респондентов сбережения уменьшились.

И, наконец, 28,3% опрошенных считают нынешнее время "очень хорошим" для начала инвестиций, 47% – "ни хорошим, ни плохим", а 14% – "очень нехорошим". 10,7% с ответом затруднились.

Ранее мы рассказали, что больше половины опрошенных граждан РК (56,4%) ожидают, что темпы роста потребительской инфляции будут такими же, как и сейчас, 19,9% полагают, что инфляция ускорится, и только 0,5% оптимистов верят в грядущее снижение цен.