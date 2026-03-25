Цены на золото стремительно меняются
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость металлов ощутимо снизилась во вторник утром. Что касается конкретно золота, то оно дешевеет пятую торговую сессию подряд, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az данные торгов, по состоянию на 10:26 по казахстанскому времени цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex падала на 64,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 4374,54 доллара за тройскую унцию.
Суммарно за предыдущие четыре дня цена драгоценного металла снизилась на 11,3%.
Ранее мы писали о том, рискует ли Казахстан попасть в энергетическую ловушку из-за дешевого бензина. По данным на 16 марта 2026 года, Казахстан входит в группу стран с наиболее доступным бензином. В этом списке – Ливия, Иран, Венесуэла, а также Кувейт, Алжир, Туркменистан, Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман.
Читайте также
