Цены на золото стремительно меняются

Стоимость металлов ощутимо снизилась во вторник утром. Что касается конкретно золота, то оно дешевеет пятую торговую сессию подряд, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az данные торгов, по состоянию на 10:26 по казахстанскому времени цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex падала на 64,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 4374,54 доллара за тройскую унцию.

Суммарно за предыдущие четыре дня цена драгоценного металла снизилась на 11,3%.

