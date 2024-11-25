Доллар слегка подешевел на торгах 25 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,51 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс юаня также вырос до 68,80 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-501,3 тенге, евро – по 521-525,5 тенге, рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,67%, до 74,13 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,72%, до 70,73 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,34 тенге, евро – 519,72 тенге, рубля – 4,85 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 ноября, можно здесь.

В минувшую пятницу курс доллара вырос сразу на 3,61 тенге.