Сколько казахстанцев находятся в сложной жизненной ситуации и получают АСП

По состоянию на 1 ноября 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 403 тыс. человек из 76 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"АСП предусматривает: ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября текущего года дополнительная выплата назначена 126 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,5 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие", – перечислили в пресс-службе МТСЗН РК 20 ноября.

В настоящее время, как уточнили в Минтруда, казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись:

в карьерный центр,

к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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По состоянию на 1 октября 2024 года АСП была назначена 389,1 тыс. человек из 73,4 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 55,9 млрд тенге.