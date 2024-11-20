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Законодательство РК

Сколько казахстанцев находятся в сложной жизненной ситуации и получают АСП

Пустой кошелек, безработица, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 09:50 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 ноября 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 403 тыс. человек из 76 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября текущего года дополнительная выплата назначена 126 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,5 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие", – перечислили в пресс-службе МТСЗН РК 20 ноября.

В настоящее время, как уточнили в Минтруда, казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись:

  • в карьерный центр,
  • к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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По состоянию на 1 октября 2024 года АСП была назначена 389,1 тыс. человек из 73,4 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 55,9 млрд тенге.

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