Мажилис ратифицировал соглашения, способствующие укреплению сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 ноября 2024 года ратифицировали два законопроекта, которые касаются деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Документы направлены на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проектах закона "О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак" и "О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции".

Как отметил министр финансов Мади Такиев, цель первого документа – дальнейшее содействие переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в ограниченном числе стран-членов банка в Африке к югу от Сахары и Ираке.

"Принятие банком поправок в статью 1 соглашения призваны расширить международное сотрудничество государств-членов банка, а также стран-получателей в экономической сфере. Ограниченное и постепенное распространение деятельности банка на новые страны операций не будет снижать способность банка поддерживать свои нынешние страны операций, ставить под угрозу кредитный рейтинг банка на уровне ААА, требовать дополнительных взносов в капитал или приводить к отклонению от выполнения мандата банка по поддержке переходного процесса и его операционных принципов дополняемости и здоровой банковской деятельности", – указал глава Минфина.

По его словам, согласие на внесение поправок в статью 1 соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, а также между Казахстаном и указанными в поправках государствами.

"ЕБРР постоянно расширяет свой охват. С 2006 года была включена Монголия, с 2012 года были включены станы Средиземного моря. Сегодня, по оценкам международных экспертов, Африка у нас быстрорастущий регион, это позволит нам взаимодействовать с более чем миллиардом населения. Это даем нам, в первую очередь, большие экономические перспективы на развитие, откроет возможности инвестиций в ту страну или обратно в нашу страну", – добавил Мади Такиев.

Второй законопроект внесен в Мажилис 27 мая текущего года.

"Поправки в пункт 1 статьи 12 соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции приняты постановлением совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития от 18 мая 2023 года №260. В пункте 1 статьи 12 соглашения об учреждении ЕБРР установлено ограничение на номинальную стоимость обычных обязательств, которые может принимать банк, относя их на свой уставный капитал. Отмена уставного ограничения и предоставление совету директоров возможности устанавливать надлежащие уровни нормативов достаточности капитала позволят банку оперативно принимать решения и планировать свою кредитную деятельность", – пояснил Мади Такиев.

Министр считает, что нормативы достаточности капитала, регулируемые на уровне совета директоров, повысят эффективность и гибкость использования капитала банка.

"Рассматриваемые поправки в статью 12 соглашения соответствуют заявленным целям ЕБРР, а также приоритетным интересам экономического развития Республики Казахстан", – резюмировал Мади Такиев.

13 ноября 2024 года депутаты Мажилиса Парламента Казахстана приняли в работу два проекта закона, которыми предусматривается привлечение займов двух международных финансовых организаций на сумму более 105 млрд йен для поддержания устойчивости экономики РК.

20 ноября депутаты приняли в работу еще один проект закона, которым предусматривается привлечение займа в размере 84,9 млрд йен.