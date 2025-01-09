Сенат ратифицировал расширение региона операций ЕБРР в Африке

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Сената на пленарном заседании 9 января 2025 года ратифицировали поправки в Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Zakon.kz.

Депутат Сергей Карплюк вынес на рассмотрение Сената закон "О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак". "В состав Европейского банка реконструкции и развития входит 72 страны и две организации. Банк предложил расширить свои операции на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. Принятие изменений в статью 1 Соглашения направлено на усиление международного сотрудничества между государствами-членами банка и странами-получателями в экономической области", – озвучил он. Распространение операций банковской деятельности на новые страны: не снизит способность банка поддерживать существующие страновые операций;

не поставит под угрозу кредитный рейтинг банка;

не потребует дополнительных взносов в капитал. "Для Казахстана расширение региона операций банка на Африку создает новые перспективы для налаживания связей и инвестирования в проекты стран с миллиардным населением", – сказал депутат. 19 декабря 2024 года сенат ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития.

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