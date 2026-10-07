Сколько нужно зарабатывать, чтобы считать себя успешным в Казахстане и мире

Граница между средним доходом и финансовым успехом сильно меняется от страны к стране. Какой заработок выводит человека в число наиболее обеспеченных в мире и сколько для этого нужно получать в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

В сентябре вышел в свет третий доклад World Inequality Report – 2026. Это крупнейшее международное исследование разрыва между богатыми и бедными на планете. Его готовит базирующаяся в Париже World Inequality Lab. Более 200 ученых во всех странах собирают данные о доходах и состоянии разных слоев населения – от беднейших до богатейших. Доклад выходит с 2018 года, его данные используются в дискуссиях о неравенстве и налоговой политике – от национальных парламентов до G20.

65 тысяч долларов – и вы в мировой десятке

Авторы World Inequality Report 2026 не определяют прямо, кого считать успешным. Но если условно измерять финансовый успех попаданием в 10% людей с самыми высокими доходами в мире, планка известна.

В 2025 году для этого требовалось получать около 65,5 тыс. долларов в год (примерно 58 тыс. евро), или около 5,46 тыс. долларов в месяц (4,83 тыс. евро). Чтобы войти в мировой 1%, нужно значительно больше – около 250,3 тыс. долларов в год (221,5 тыс. евро).

Причем 65,5 тыс. долларов – только нижняя граница. Средний доход человека из глобальных верхних 10% составляет около 159,3 тыс. долларов в год. Для сравнения: средний представитель беднейшей половины человечества получает около 5,1 тыс. долларов в год.

Разрыв хорошо виден и по распределению всего мирового дохода. Верхние 10% населения получают 53% всех доходов, тогда как на беднейшую половину приходится лишь 8%.

Доллар доллару рознь

Но просто перевести 65,5 тыс. долларов в тенге по биржевому курсу было бы неправильно.

WIR сравнивает уровень жизни с учетом паритета покупательной способности. Этот метод учитывает, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Одинаковый номинальный доход дает совершенно разный уровень жизни, например, в Судане, Казахстане и Германии.

Авторы отчета прямо отмечают, что для сравнения обычных домохозяйств между странами ППС дает более точную картину, чем рыночный валютный курс.

Есть и второе важное отличие. Под доходом в WIR понимается не только заработная плата. Показатель рассчитывается после пенсионных выплат и страхования по безработице, но до уплаты подоходных налогов и последующего перераспределения.

Поэтому сравнение с казахстанской зарплатой может быть только ориентиром, а не математически точным наложением двух статистик.

Карта показывает, во сколько раз средний доход верхних 10% населения превышает доход нижних 50% в каждой стране. Чем темнее цвет, тем сильнее разрыв: от 9-19 раз в странах с более равномерным распределением доходов до 41-103 раз в странах с наиболее высоким неравенством.



Америка, Германия, Россия: сколько получают верхние 10%

Разница между странами огромна даже среди тех, кто относится к наиболее обеспеченной десятой части населения.

В страновых карточках WIR приведены не пороги входа в верхние 10%, а средние доходы тех, кто уже входит в эту группу. Все показатели пересчитаны по ППС, и, так как лаборатория World Inequality находится в Европе, валюты стран переводились в евро.

В США средний годовой доход богатых (верхних) 10% жителей составляет примерно 332,2 тыс. долларов (221,4 тыс. евро по ППС), а самых богатых (верхнего 1%) – около 1,47 млн долларов (981,9 тыс. евро). При этом наиболее обеспеченная десятая часть американцев получает почти 47% всех доходов страны.

средний годовой доход богатых (верхних) 10% жителей составляет примерно 332,2 тыс. долларов (221,4 тыс. евро по ППС), а самых богатых (верхнего 1%) – около 1,47 млн долларов (981,9 тыс. евро). При этом наиболее обеспеченная десятая часть американцев получает почти 47% всех доходов страны. В Германии верхние 10% получают в среднем около 157,4 тыс. евро в год (149,7 тыс. евро по ППС), во Франции – около 122,5 тыс. евро (120,1 тыс. евро).

верхние 10% получают в среднем около 157,4 тыс. евро в год (149,7 тыс. евро по ППС), во Франции – около 122,5 тыс. евро (120,1 тыс. евро). В России средний доход верхних 10% составляет около 6,1 млн рублей в год (139,8 тыс. евро по ППС), причем на эту группу приходится более половины национального дохода.

средний доход верхних 10% составляет около 6,1 млн рублей в год (139,8 тыс. евро по ППС), причем на эту группу приходится более половины национального дохода. В Турции верхние 10% получают в среднем около 2,08 млн лир в год (121,6 тыс. евро по ППС), в Китае – около 330,6 тыс. юаней (62,4 тыс. евро), в Индии – около 1,1 млн рупий (35,9 тыс. евро).

В Казахстане достаточно примерно 700 тысяч

Для Казахстана в самом WIR отдельной страновой карточки нет. Поэтому местную границу рассчитаем сами по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК и тоже возьмем показатели 2025 года.

БНС обследовало распределение работников по размерам начисленной заработной платы – всего около 3,34 млн человек. Данные учитывали доплаты, надбавки и премии.

Если сложить работников с зарплатой от 700 тыс. тенге и выше, получится примерно верхняя десятая часть зарплатного распределения.

Имея 700 тыс. тенге в месяц, человек попадает в 10% самых высокооплачиваемых работников страны.

Для сравнения: медианная зарплата в 2025 году составляла 317 512 тенге. Это зарплата в стране ровно посередине: половина работников получает больше, половина – меньше. Значит, чтобы попасть в верхние 10%, нужно зарабатывать примерно в 2,2 раза больше медианы.

Самая часто встречающаяся зарплата была еще ниже – 116 059 тенге. По сравнению с ней 700 тыс. тенге – примерно в шесть раз больше.

А по мировым меркам нужен миллион

Совсем другой результат получается, если задать не такой вопрос: "Сколько нужно получать, чтобы войти в верхние 10% в Казахстане?", а "Какой казахстанский доход соответствует глобальной планке в 65,5 тыс. долларов с учетом местных цен?".

По данным Всемирного банка, в 2025 году коэффициент паритета покупательной способности для расходов домохозяйств в Казахстане составлял 190,98 тенге за международный доллар (условная валюта, которая показывает, сколько товаров и услуг можно купить в разных странах за одну и ту же сумму денег. Она основана на долларе США и учитывает ППС – сравнение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных странах. – Прим. ред.).

При таком пересчете мировая граница в 65,5 тыс. долларов соответствует примерно 12,5 млн тенге в год, или 1,04 млн тенге в месяц.

Таким образом, возникают две разные планки. Около 700 тыс. тенге в месяц позволяют попасть примерно в верхние 10% наемных работников внутри Казахстана. А доход порядка 1 млн тенге в месяц соответствует по ППС границе глобальных верхних 10% и переход в категорию богатых.

Разница существенная – мировая планка примерно в полтора раза выше казахстанской. И именно поэтому быть обеспеченным по меркам своей страны и находиться среди наиболее обеспеченных людей планеты – далеко не одно и то же.

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