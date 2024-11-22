Как отреагировали мировые рынки на заявление Путина

Удар американскими ракетами по российской территории, подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о политике ядерного сдерживания, атака баллистической ракетой завода в Днепре вызвали очередное потрясение на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.

Первыми на усиление эскалации между Россией и Украиной отреагировали цены на нефть и драгоценные металлы. За 12 часов, прошедших после заявления Путина об атаке города Днепр баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, котировки стремительно пошли вверх.

Так, по состоянию на 10.00 по времени Астаны со вчерашнего вечера выросли котировки фьючерсов нефти Brent (+0,18%), WTI (+0,24%), золота (+0,46%), серебра (+0,09), платины (+0,09%) палладия (+0,53) и на 0,83% выросла стоимость природного газа.

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Еще раньше – сразу после сообщений о том, что Россия обновила свою ядерную доктрину, и что ВСУ нанесли первый удар по России с использованием поставленных Западом ракет – начали падение многие инвестиционные индексы. Как написало агентство Bloomberg, акции упали, а мировые облигации выросли на фоне опасений по поводу последней эскалации конфликта в Украине.

В частности, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта до 4,37%. Еще сильнее рынки отреагировали в Европе: доходность немецких облигаций упала до самого низкого уровня с октября. Трейдеры бросились скупать так называемые активы-убежища: золото, швейцарский франк, йену и заодно вкладываться в биткоин, который растет, невзирая ни на что (дневной диапазон на данное время – 97.868,9-99.289,3).

Негативные настроения инвесторов наблюдаются и на российском рынке. Вчера по итогам торгов индекс МосБиржи понизился на 1,09% до отметки 2568,60 пункта, а долларовый индекс РТС ослаб на 1,54% до уровня 803,70 пункта.

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Ситуация усугубляется очередным пакетом санкций в отношении России со стороны США, сообщает РБК.

В черный список (SDN, Specially Designated Nationals List) попали более 50 банков, в том числе системно значимый Газпромбанк, его зарубежные "дочки" и банк "Дом.РФ". Ограничения также наложены на несколько десятков финансовых компаний, в основном регистраторов и депозитариев. Первые ведут реестры владельцев именных ценных бумаг, а вторые отвечают за учет сделок с ценными бумагами.

Ранее мы сообщали, что президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.