Золото и биткоин пошли вниз: что произошло на финансовых рынках в начале недели

Начало недели стало не очень оптимистичным для золота и биткоина, цены на активы снизились под влиянием новостей из США. Подробнее в материале Zakon.kz.

На новостях о деэскалации на Ближнем Востоке котировки золота в понедельник потеряли сразу 4,1%. В то же время доходности 10-летних гособлигаций (с 4,41 до 4,27%) и индекс доллара (с 107 до 106,8 пункта) немного снизились на новостях о назначении Скотта Бессента на пост главы министерства финансов. Ожидается, что он сможет смягчить протекционистские меры новой администрации США, отмечают аналитики АФК.

На фоне этого, в Казахстане стоимость грамма золота снизилась на 560 тенге до 42 799 тенге (-1,3%), согласно данным Нацбанка на 26 ноября.

К слову, цены на нефть марки Brent в понедельник также показали сильное снижение, опустившись до 72,6 доллара за баррель (-2,9%). Главным фактором такого движения могли стать сообщения СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном. Давление на котировки также могла оказать новость о назначении Скотта Бессента, который также является сторонником увеличения добычи сланцевой нефти. Впрочем, сегодня вчерашнее снижение уже было отыграно, стоимость за баррель Brent достигает 73 долларов.

Фото: investing

Вслед за золотом и нефтью, в начале этой недели стал дешеветь биткоин, который, как ожидалось на прошлой неделе преодолеет отметку в 100 000 долларов. Однако этого не произошло.

Биткоин подешевел уже более чем на 6% до 93 тыс. долларов, согласно данным investing.com. Отметим, что на минувшей неделе криптовалюта достигла рекордного уровня в 99 тыс. долларов.

Фото: investing

Рост биткоина был вызван, оптимистичными ожиданиями участников рынка связанных с улучшением регулирования на крипторынке при новом президенте США Дональде Трампе.

По данным аналитиков во вторник биткоин упал на фоне новостей о том, что президент Дональд Трамп пригрозил увеличить торговые тарифы для Китая и других стран. В частности Трамп заявил, что введет 10% импортный тариф для Китая и 25% для Канады и Мексики, с целью обуздать нелегальную иммиграцию и незаконный ввоз наркотиков в США.

На рынках эти комментарии вызвали опасения по поводу возобновления торговой войны в крупнейших экономиках мира.

Ранее, Zakon.kz сообщал, как могут измениться цены на нефть в 2025 году по оценкам экспертов.