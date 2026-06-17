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Экономика и бизнес

Почему Казахстан занимает деньги за рубежом

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:08 Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года объяснил логику займов при дефиците бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев назвал это обычной практикой.

"У нас бюджет сформировался на уровне 27 трлн тенге. Собственные доходы сформировались в размере 19 трлн тенге. Есть Национальный фонд – трансфер 2,7 трлн тенге. И разница, которой не хватает на покрытие расходов, это называется дефицит бюджета. Дефицит бюджета составляет 4,6 трлн тенге, или 2,5% к ВВП", – сказал он.

По его словам, дефицит покрывается за счет разных источников. В том числе за счет внутреннего, внешнего займа.

"Сегодня очень низкие ставки. Мы сегодня взяли миллиард долларов из двух банков по 1,15 и 1,2% в год. При этом взяли на 11 лет, 5-летний льготный период, то есть это очень приемлемые и легкие условия", – резюмировал глава Минфина.

17 июня 2026 года депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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