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Будет ли Нацбанк проводить валютные интервенции, рассказал Сулейменов

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:49 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября 2024 года высказался о планах по проведению валютных интервенций в ближайшем будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что Нацбанк не таргетирует уровень обменного курса.

"Рынок у нас сам определяет на основании баланса спроса и предложения, какой курс доллара. Мы действуем на рынке, как игрок, то есть, да, мы реализуем часть трансфертов из Национального фонда, иногда покупаем. Но курс какой-либо, будь то 500, 490, 510, мы не таргетируем. Интервенции мы проводим не из-за того, что нам это хочется, а из-за того, что это необходимо для того, чтобы успокоить рынок", – добавил Тимур Сулейменов.

При этом он отметил, что больше недели на рынке доллар никто не продавал, в итоге сложился большой спрос на ликвидность для субъектов внешнеэкономической деятельности.

"Мы проводили интервенции. Сейчас мы эти интервенции приостановили, и курс на данный момент формируется под влиянием сугубо рыночных факторов. Как я уже сказал, если не будет резких изменений, если не будет спекулятивных, необоснованных фундаментальными или рыночными факторами скачков, мы не планируем (проведение валютных интервенций. – Прим. ред.)", – указал Тимур Сулейменов.

Ранее были представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге.

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