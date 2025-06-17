#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
512.44
593.15
6.52
Финансы

С чем связан рост цен на мясо, сахар и фрукты – разъяснение Нацбанка

цены, продукты, овощи, фрукты, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:52 Фото: freepik
Ускорение инфляции в годовом выражении продолжилось. Рост цен отмечается на широкий круг потребительских, в том числе продовольственных товаров. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В мае годовая инфляция продолжила ускоряться шестой месяц подряд, составив 11,3%. Основной вклад в рост цен внесло удорожание отдельных продуктов питания и рыночных услуг, говорится в обзоре Национального банка РК.

Так, в мае больше всего подорожали фрукты, сахар, кофе, чай и какао, а также мясо. Темпы роста цен на фрукты ускорились до 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что в значительной мере вызвано удорожанием импортной продукции и сезонным фактором. Наибольший рост цен был зафиксирован на лимоны (9,1%), яблоки (6,1%) и груши (5,2%). С учетом сезонной корректировки прирост цен на фрукты составил лишь 0,7%, что подчеркивает сезонный характер удорожания. Одновременно с этим в категории фруктов в мае наблюдалась дефляция бананов (-5,7%). 

"Дезинфляционный вклад сезонного фактора отмечался в овощной продукции. В мае цены на овощи снизились на 0,9%, что обусловлено поступлением нового урожая открытого грунта и заметным удешевлением продукции тепличного производства. Наибольший вклад в снижение цен внесли огурцы (-37,1%) и помидоры (-19,8%)". Национальный банк РК

В то же время наблюдался рост цен на сахар – +2,3% вследствие удорожания импортной продукции из России, на фоне ослабления курса тенге к российскому рублю и высоких объемов импорта российского сахара.

В Нацбанке уточнили, что по итогам I квартала 2025 года доля российского импорта в поставках белого готового сахара в Казахстан составила 72%.

Темпы роста потребительских цен на мясо также остаются высокими (1,3%), несмотря на замедление, и продолжают оказывать значительное давление на продовольственную инфляцию. Замедление роста цен на говядину, конину и баранину в мае было компенсировано удорожанием свинины и мяса птицы. Поясняется, что удорожание обусловлено ростом издержек производителей свиней и домашней птицы в сельском хозяйстве

Молочные продукты и масла подорожали в мае в результате удорожания сельскохозяйственного сырья и роста издержек производителей в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем внешнее инфляционное давление со стороны мировых потребительских рынков несколько ослабло. В мае 2025 года Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 0,8%, в годовом выражении рост замедлился до 6,0%. Наиболее заметное снижение цен продемонстрировали зерновые, сахар и растительные масла, что обусловлено увеличением предложения и благоприятными погодными условиями.

В то же время высокий спрос на мясо и молочную продукцию продолжал оказывать проинфляционное давление. Кроме того, несмотря на снижение мировых котировок и относительную стабильность курса тенге, внутренние цены на муку продолжают удерживаться заметно выше мировых. Аналогичная ситуация наблюдается и по сахару – внутренние цены продолжают расти в преддверии сезонного повышения спроса. В то же время сдерживающее влияние продолжают оказывать более низкие по сравнению с мировыми цены на растительные масла и молочную продукцию.

Ранее Zakon.kz рассказывал, почему цены на услуги ЖКХ в Казахстане отличаются по регионам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ольга Кудряшова
Читайте также
Инвестиции в основной капитал: на что тратят казахстанские предприятия
Финансы
17:32, Сегодня
Инвестиции в основной капитал: на что тратят казахстанские предприятия
Курс доллара подскочил в Казахстане 17 июня
Финансы
15:47, Сегодня
Курс доллара подскочил в Казахстане 17 июня
Как ТОО получить бизнес-кредит до 300 млн тенге всего за 10 минут
Финансы
15:25, Сегодня
Как ТОО получить бизнес-кредит до 300 млн тенге всего за 10 минут
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: