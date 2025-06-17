С чем связан рост цен на мясо, сахар и фрукты – разъяснение Нацбанка

Ускорение инфляции в годовом выражении продолжилось. Рост цен отмечается на широкий круг потребительских, в том числе продовольственных товаров. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В мае годовая инфляция продолжила ускоряться шестой месяц подряд, составив 11,3%. Основной вклад в рост цен внесло удорожание отдельных продуктов питания и рыночных услуг, говорится в обзоре Национального банка РК.

Так, в мае больше всего подорожали фрукты, сахар, кофе, чай и какао, а также мясо. Темпы роста цен на фрукты ускорились до 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что в значительной мере вызвано удорожанием импортной продукции и сезонным фактором. Наибольший рост цен был зафиксирован на лимоны (9,1%), яблоки (6,1%) и груши (5,2%). С учетом сезонной корректировки прирост цен на фрукты составил лишь 0,7%, что подчеркивает сезонный характер удорожания. Одновременно с этим в категории фруктов в мае наблюдалась дефляция бананов (-5,7%).

"Дезинфляционный вклад сезонного фактора отмечался в овощной продукции. В мае цены на овощи снизились на 0,9%, что обусловлено поступлением нового урожая открытого грунта и заметным удешевлением продукции тепличного производства. Наибольший вклад в снижение цен внесли огурцы (-37,1%) и помидоры (-19,8%)". Национальный банк РК

В то же время наблюдался рост цен на сахар – +2,3% вследствие удорожания импортной продукции из России, на фоне ослабления курса тенге к российскому рублю и высоких объемов импорта российского сахара.

В Нацбанке уточнили, что по итогам I квартала 2025 года доля российского импорта в поставках белого готового сахара в Казахстан составила 72%.

Темпы роста потребительских цен на мясо также остаются высокими (1,3%), несмотря на замедление, и продолжают оказывать значительное давление на продовольственную инфляцию. Замедление роста цен на говядину, конину и баранину в мае было компенсировано удорожанием свинины и мяса птицы. Поясняется, что удорожание обусловлено ростом издержек производителей свиней и домашней птицы в сельском хозяйстве

Молочные продукты и масла подорожали в мае в результате удорожания сельскохозяйственного сырья и роста издержек производителей в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем внешнее инфляционное давление со стороны мировых потребительских рынков несколько ослабло. В мае 2025 года Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 0,8%, в годовом выражении рост замедлился до 6,0%. Наиболее заметное снижение цен продемонстрировали зерновые, сахар и растительные масла, что обусловлено увеличением предложения и благоприятными погодными условиями.

В то же время высокий спрос на мясо и молочную продукцию продолжал оказывать проинфляционное давление. Кроме того, несмотря на снижение мировых котировок и относительную стабильность курса тенге, внутренние цены на муку продолжают удерживаться заметно выше мировых. Аналогичная ситуация наблюдается и по сахару – внутренние цены продолжают расти в преддверии сезонного повышения спроса. В то же время сдерживающее влияние продолжают оказывать более низкие по сравнению с мировыми цены на растительные масла и молочную продукцию.

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