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Финансы

Доллар и еще несколько иностранных валют подешевели по итогам мая – обзор курсов

валюты, деньги, курсы, доллар, евро, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:24 Фото: freepik
Официальный обменный курс доллара снизился в предыдущем месяце. Как изменились курсы других иностранных валют – в материале Zakon.kz.

В мае 2025 года официальный обменный курс доллара снизился почти на 0,6% до 511,7 тенге. К слову, по сравнению с январем курс подешевел более существенно – на 2,5% с 524,6 тенге – согласно данным Национального банка РК.

Фото: Zakon.kz

В то же время евро, юань и рубль в отличие от доллара показали некоторый рост. Наименьший рост у евро, он подорожал с 576,79 до 577,21 тенге (менее 0,1%). К слову, в предыдущем месяце европейская валюта резко выросла более чем на 40 тенге.

Юань прибавил 0,6% до 70,9 тенге. Самый заметный рост продемонстрировал российский рубль +2,7% до 6,3 тенге.

Фото: Zakon.kz

Подешевевшие валюты

Вслед за долларом в мае снизились официальные курсы валют еще нескольких стран. Так, дирхам ОАЭ повторил динамику американской валюты, опустившись со 140,12 до 139,34 тенге. Азербайджанский манат подешевел с 303,62 до 301,93 тенге, риял Саудовской Аравии со 137,16 до 136,45 тенге.

В процентном выражении наиболее существенно снизились: турецкая лира – на 2,3% с 13,5 до 13,19 тенге, гонконгский доллар – на 1,08% с 66,29 до 65,58 тенге и кыргызский сом, потерявший 1,02% с 5,9 до 5,8 тенге. В абсолютном выражении больше всего подешевел кувейтский динар, чей обменный курс снизился с 1676,67 до 1667,5 тенге. Отметим, что курсы всех перечисленных валют, так же как и доллар, стали ниже и по сравнению с данными на январь.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:24
Курс доллара может вырасти в июне: что повлияет на удорожание валюты

Что касается валют, которые демонстрировали восходящую динамику, то здесь наибольший рост показал фунт стерлингов Соединенного Королевства. Его курс увеличился с 675,8 тенге в апреле до 683,99 тенге в мае. Сингапурский доллар подорожал с 388,63 до 395,47 тенге, австралийский доллар – с 323,62 до 329,34, малазийский ринггит вырос со 116,56 до 120,05 тенге. Большинство других валют не показали заметных изменений и в основном прибавили не более 1-2 тенге по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько снизился средневзвешенный курс доллара по итогам торгов 10 июня 2025 года.

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Ольга Кудряшова
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