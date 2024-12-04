Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.





"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года одобрили этот закон.

Цель закона:



– утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025-2027 годы:

2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

– установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:

