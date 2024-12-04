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Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 19:14 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.


"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года одобрили этот закон. 

Цель закона:

 – утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025-2027 годы: 

  • 2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;
  • 2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге; 
  • 2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

– установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы: 

  • 2025 год – 42,3 доллара за баррель;
  • 2026 год – 41 доллар за баррель;
  • 2027 год – 39,4 доллара за баррель.

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