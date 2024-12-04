Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года одобрили этот закон.
Цель закона:
– утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025-2027 годы:
- 2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;
- 2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;
- 2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.
– установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:
- 2025 год – 42,3 доллара за баррель;
- 2026 год – 41 доллар за баррель;
- 2027 год – 39,4 доллара за баррель.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript