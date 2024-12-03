Доллар начал снижение на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,17 тенге, немного снизившись (-1,62) после стремительного роста накануне. Известно, что 2 декабря, во время вечерних торгов на бирже KASE, курс тенге к доллару взлетел сразу на 12,06 пункта – до 524,79 тенге.

Средневзвешенный курс юаня подорожал до 71,69 тенге (+0,65).

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 525,5-527,5 тенге, евро – по 548-552 тенге, рубли – по 4,99-5,05 тенге.

Материал по теме Что происходит в обменниках после скачка курса доллара

Вместе с тем цены на нефть стабилизировались во вторник, 3 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник утром составляет 71,92 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,03 доллара (0,04%), до 68,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,58 тенге, евро – в 551,91 тенге, рубля – в 4,93 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.