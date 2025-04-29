Доллар подешевел: что может привести к скачкам курса на этой неделе

С начала текущей недели курс доллара продолжил снижение. Что помогает укрепиться нацвалюте Казахстана и под влиянием каких факторов будет в дальнейшем формироваться курс, Zakon.kz рассказали аналитики.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, 28 апреля, средневзвешенный курс доллара составил 513, 68 тенге, снизившись еще на 1,3 тенге.

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, в течение апреля динамика доллара была разнонаправленной. В начале месяца валюта дешевела до 501,5 тенге, а во второй половине месяца доллар взлетал до отметки в 523,2 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Как отмечали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), нынешнее укрепление тенге обусловлено действием ряда благоприятных внутренних и внешних фундаментальных факторов. Так, сбалансированное предложение инвалюты со стороны НБРК (около 1,1 млрд тенге), экспортеров и участников КГС способствует устойчивости валютного рынка.

Ведущий аналитик Алмат Оракбай говорит, что на текущей неделе курс тенге к доллару будет находиться под воздействием в большей степени внутренних процессов, а уже потом внешних факторов.

По его словам, на этой неделе будут объявлены параметры продаж инвалюты из Нацфонда и в рамках зеркалирования операций по покупке золота. Также станет известна динамика инфляции за апрель, которая традиционно играет ключевую роль в изменении базовой ставки.

Помимо этого, в стране начинается сезон отпусков и праздничных дней, что традиционно ведет к росту спроса на инвалюту. Обычно эти факторы влияют на объем торгов на валютном рынке перед длительными выходными.

"Роль внешнего фона на курс тенге несколько ослаблена. Это связано с тем, что доля иностранных инвесторов в ГЦБ, в частности, в краткосрочных нотах Нацбанка, остается на низком уровне (4% против 19% на начало апреля), что указывает на выход практически всего спекулятивного иностранного капитала. Сохраняющаяся доля, скорее всего, принадлежит долгосрочным инвесторам, менее подверженным колебаниям глобального риск-аппетита". Алмат Оракбай

Вместе с тем все еще сохраняются риски резких скачков курса USD/KZT на фоне текущей геополитической неопределенности в регионе и низких цен на нефть. Так, опасения по поводу возможного переизбытка нефти сдерживают дальнейший рост цен, что может отрицательно отразиться на нацвалюте.

Аналитик рассказал, что на данный момент США продолжают прилагать дипломатические усилия по разрешению конфликта между Россией и Украиной. Для администрации Белого дома важно достичь определенного прогресса, чтобы продемонстрировать эффективность дипломатической линии. Однако в случае провала переговоров или обострения конфликта риски усиления санкционного давления и роста геополитической напряженности резко возрастут.

В свою очередь это может усилить волатильность на валютных рынках региона, повысить спрос на защитные активы и оказать давление на тенге через канал ухудшения девальвационных ожиданий.

Что будет дальше

Аналитик Жаннур Ашигали также считает, что базовые факторы формирования курса тенге остаются прежние – ожидания и фактические показатели по нефтяной конъюнктуре, объемам добычи и экспорта углеводородов в Казахстане. На внутреннем рынке будет иметь значение предложение иностранной валюты на валютном рынке в основном структурами государственного и квазигосударственного секторов.

"Что касается влияния геополитики и глобальных трендов, то при сохранении или еще большем падении цен на нефть в более-менее продолжительном периоде тенге будет находиться под существенным давлением. Текущие уровни в 65-67 долларов за марку Brent не являются чрезмерно стрессовыми краткосрочно, но усугубление/затягивание тренда может оказаться сложным с точки зрения как валютных ресурсов, так и бюджетных показателей с учетом фискального расширения". Жаннур Ашигали

Что касается текущего уровня курса к доллару около 515 тенге за доллар, то его можно оценивать как "относительно справедливый курс" с учетом нынешней макроситуации.

Алмат Оракбай добавил, что более существенное укрепление нацвалюты, вплоть до 500 тенге за доллар, в ближайшие пару недель маловероятно без значительных позитивных изменений.

Как показывает практика, для этого потребуется более серьезная поддержка как со стороны внешних факторов – нефть, рубль, геополитика, так и со стороны внутренних мер госорганов: приостановка покупок инвалюты для ЕНПФ, увеличение нормы обязательной продажи субъектами КГС, повышение базовой ставки и прочие факторы, заключил эксперт.

Добавим, что во второй половине дня, 29 апреля, в обменных пунктах Казахстана курс покупки доллара снижается уже до 510-511 тенге.