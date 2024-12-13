Доллар начал снижаться на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,49 тенге, снизившись 0,41 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,52 тенге, до 71,61 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,05-525,43 тенге, евро – по 546,46-553,37 тенге, рубли – по 5,02-5,12 тенге.
Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на торгах 13 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,78% центов и достигли 73,89 долл. за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,60% до 70,62 долл.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,91 тенге, евро – в 548,85 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 декабря, можно здесь.