Доллар начал снижаться на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,49 тенге, снизившись 0,41 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,52 тенге, до 71,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,05-525,43 тенге, евро – по 546,46-553,37 тенге, рубли – по 5,02-5,12 тенге.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на торгах 13 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,78% центов и достигли 73,89 долл. за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,60% до 70,62 долл.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,91 тенге, евро – в 548,85 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 декабря, можно здесь.