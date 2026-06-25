Можно ли не платить микрокредит после закрытия МФО – важное разъяснение для казахстанцев

Сегодня, 25 июня 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, что происходит с задолженностью в случае закрытия микрофинансовой организации (МФО), сообщает Zakon.kz.

Так, в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО) у заемщиков нередко возникают вопросы о дальнейшей судьбе их обязательств по микрокредиту.

"Согласно Гражданскому кодексу РК, заемщик обязан вернуть полученные средства в полном объеме, включая начисленные проценты, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, лишение лицензии МФО не аннулирует задолженность. Обязательства по микрокредиту остаются у заемщика перед организацией или новым кредитором, которому переданы права (требования) по договору о предоставлении микрокредита". Пресс-служба АРРФР РК

По данным агентства, с начала текущего года в Казахстане 7 организаций добровольно отказались от лицензии, в том числе 1 МФО была закрыта принудительно за неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

При этом даже после прекращения деятельности МФО портфель остается у организации в течении 24 месяцев. По истечении этого срока права требования могут быть переданы или уступлены только субъектам поднадзорным Агентству по регулированию и развитию финансового рынка.

Как проверить статус МФО?

Казахстанцев призвали перед оформлением займа "убедиться, что компания осуществляет деятельность на законных основаниях". Актуальная информация о лицензированных микрофинансовых организациях доступна на сайте агентства.

"Кроме того, прежде, чем оформлять микрокредит, важно внимательно оценить условия: процентную ставку, сроки и пени в случае просрочки. Помните, что ответственное отношение к финансам поможет избежать долговой нагрузки и финансовых рисков". Пресс-служба АРРФР РК

О том, где и как казахстанцы могут бесплатно проверить свою кредитную историю, можно узнать здесь.