Курс доллара начал расти на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,25 тенге, повысившись на 0,14 тенге. Вчера, 26 декабря, курс опустился до 514,93 тенге за доллар.

Торги китайского юаня не проводились в связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,32-524,44 тенге, евро – по 535,17-542,97 тенге, рубли – по 5,10-5,22 тенге.

Мировые цены на нефть также растут на торгах 26 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,48%, до 73,52 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,53% и закрепились на уровне 70,47 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,93 тенге, евро – в 536,04 тенге, рубля – в 5,18 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 декабря, можно здесь.