Курс доллара начал расти на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,25 тенге, повысившись на 0,14 тенге. Вчера, 26 декабря, курс опустился до 514,93 тенге за доллар.
Торги китайского юаня не проводились в связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,32-524,44 тенге, евро – по 535,17-542,97 тенге, рубли – по 5,10-5,22 тенге.
Мировые цены на нефть также растут на торгах 26 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,48%, до 73,52 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,53% и закрепились на уровне 70,47 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,93 тенге, евро – в 536,04 тенге, рубля – в 5,18 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 декабря, можно здесь.