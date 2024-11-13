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Нацбанк: Месячная инфляция в Казахстане в октябре превысила историческую среднюю

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 14:37 Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) 13 ноября 2024 года заявили, что в прошлом месяце инфляция ускорилась в восьми регионах республики, сообщает Zakon.kz.

По данным монетарного регулятора, в октябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в сентябре – 8,3%).

"Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в восьми она ускорилась и в двух осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане и Мангистауской области... В октябре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в октябре 2017-2021 годов)".Пресс-служба НБК

Цены на продовольственные товары в октябре снизили темп роста до 4,9% г/г (в сентябре – 5,1%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,4%), а минимальный – в Туркестанской области (2,7%).

Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8% г/г (в сентябре – 7,6%).

Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное – в Жетысуской области (5,0%).

Цены на платные услуги в октябре ускорили темп роста до 14,3% г/г (в сентябре – 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,1%), значительно ниже – в Алматинской области (8,3%).

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Ранее мы писали, что подавляющее большинство жителей Казахстана ожидает рост цен в конце 2024 года. В то, что инфляция замедлится или остановится, верят всего 14,2% граждан, участвовавших в опросе Нацбанка.

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