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Финансы

Цены в Казахстане продолжили расти: новые данные об инфляции опубликовал Нацбанк

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:33 Фото: Zakon.kz
Инфляция в январе 2025 года ускорилась в 14 регионах Казахстана. Об этом сегодня, 18 февраля, заявили в Национальном банке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным НБК, годовая инфляция в январе текущего года ускорилась до 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%).

"Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары, а также платные услуги ускорился, соответственно до: 5,8% (в декабре 2024 года – 5,5%), 8,4% (в декабре 2024 года – 8,3%) и 13,8% (в декабре 2024 года – 13,3%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах и в 6 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 12 регионах", – говорится в релизе, опубликованном на сайте монетарного регулятора во вторник.

Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Астане (11,2%).

Фото: nationalbank.kz

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,8% г/г) в Жетысуской (7,9%), Акмолинской (7,8%), Карагандинской (6,9%), Абайской (6,8%), Мангистауской и Восточно-Казахстанской (по 6,7%), Актюбинской (6,6%) областях, Алматы и Западно-Казахстанской (по 6,5%), Жамбылской и Северо-Казахстанской (по 6%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (8,4% г/г) отмечен в Туркестанской (13,1%), Мангистауской (11,6%), Северо-Казахстанской (10,4%), Улытауской (9,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 9,1%), Западно-Казахстанской и Кызылординской (по 9%), Абайской (8,9%), Карагандинской (8,8%) областях и Астане (8,6%).

Выше общереспубликанского уровня (13,8% г/г) цены на платные услуги выросли в Астане (17,8%), Западно-Казахстанской (16,1%), Атырауской (15,8%), Кызылординской (14,9%), Акмолинской и Карагандинской (по 14,4%), Актюбинской (14,2%), Павлодарской (14,1%) областях и Алматы (14%).

Фото: nationalbank.kz

В январе 2025 года месячная инфляция в стране составила 1,1%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Атырауской области (2,2%).

Фото: nationalbank.kz

Что подорожало за последнюю неделю сильнее всего в Казахстане из продуктов, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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