Цены в Казахстане продолжили расти: новые данные об инфляции опубликовал Нацбанк

Инфляция в январе 2025 года ускорилась в 14 регионах Казахстана. Об этом сегодня, 18 февраля, заявили в Национальном банке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным НБК, годовая инфляция в январе текущего года ускорилась до 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%).

"Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары, а также платные услуги ускорился, соответственно до: 5,8% (в декабре 2024 года – 5,5%), 8,4% (в декабре 2024 года – 8,3%) и 13,8% (в декабре 2024 года – 13,3%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах и в 6 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 12 регионах", – говорится в релизе, опубликованном на сайте монетарного регулятора во вторник.

Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Астане (11,2%).

Фото: nationalbank.kz

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,8% г/г) в Жетысуской (7,9%), Акмолинской (7,8%), Карагандинской (6,9%), Абайской (6,8%), Мангистауской и Восточно-Казахстанской (по 6,7%), Актюбинской (6,6%) областях, Алматы и Западно-Казахстанской (по 6,5%), Жамбылской и Северо-Казахстанской (по 6%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (8,4% г/г) отмечен в Туркестанской (13,1%), Мангистауской (11,6%), Северо-Казахстанской (10,4%), Улытауской (9,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 9,1%), Западно-Казахстанской и Кызылординской (по 9%), Абайской (8,9%), Карагандинской (8,8%) областях и Астане (8,6%).

Выше общереспубликанского уровня (13,8% г/г) цены на платные услуги выросли в Астане (17,8%), Западно-Казахстанской (16,1%), Атырауской (15,8%), Кызылординской (14,9%), Акмолинской и Карагандинской (по 14,4%), Актюбинской (14,2%), Павлодарской (14,1%) областях и Алматы (14%).

Фото: nationalbank.kz

В январе 2025 года месячная инфляция в стране составила 1,1%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Атырауской области (2,2%).

Фото: nationalbank.kz

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