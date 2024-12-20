Началась реализация Национального инфраструктурного плана: какую роль сыграет БРК

Спрос на инфраструктуру со стороны общества и бизнеса всегда остается стабильно высоким. Сегодня вопросы состояния автодорог, железнодорожных услуг и других ключевых элементов инфраструктуры неизменно привлекают внимание.

Одновременно с этим растут и ожидания: пользователи требуют более высокого уровня качества, безопасности и технологической адаптации инфраструктурных объектов.

Казахстан как транзитный хаб

Благодаря выгодному географическому положению Казахстан играет ключевую роль в соединении Азии и Европы. Через страну проходит сразу несколько крупных транспортных маршрутов между Азией и Европой – пять железнодорожных и восемь автомобильных, которые связывают континент и поддерживают торговлю.

Особенно важную роль играют автомобильные магистрали, так как они обеспечивают перевозки не только по транзиту, но и связывают между собой регионы Казахстана. Сейчас совокупно идут работы по строительству и реконструкции около 12 тысяч километров автодорог, из которых 7 тысяч планируют завершить до конца текущего года. По завершении строительных работ в автомобильных перевозках ожидается рост экспорта и импорта в два раза, а транзита – в шесть.

Главная цель развития автомобильной инфраструктуры – это прежде всего усиление транспортной связанности внутри Казахстана. Именно эта цель была заложена в 2023 году в поручении главы государства по разработке "Национального инфраструктурного плана Республики Казахстан до 2029 года". По своей сути нацплан должен быть оперативным планом действий, который обеспечит потребности граждан и экономики в качественных дорогах. Документ был утвержден правительством в июле 2024 года и содержит в себе целевые показатели и направления инфраструктуры, включая сокращение износа, повышение пропускной способности, качество, надежность и так далее.

В реализации нацплана участвуют отраслевые государственные органы вместе с институтами развития, одним из которых является АО "Банк Развития Казахстана". БРК принимает активное участие в реализации инфраструктурных проектов, в числе которых проект по республиканским дорогам, проекты по модернизации энергосистемы, а также участие в разработке национального плана по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

К примеру, Банк выделяет в качестве одного из приоритетных для себя проектов модернизацию 5 тысяч километров автодорог республиканского значения, стоимость которой оценивается в сумму около 1 млрд долларов США. Благодаря реализации проекта планируется усилить транспортную доступность в 17 регионах Казахстана, повысить транзитный потенциал страны в целом и сделать маршруты более комфортными и безопасными для казахстанцев и бизнеса.

Еще один важный момент в развитии инфраструктуры – это обновление вагонного парка. Так, АО "Банк Развития Казахстана" и его дочерняя структура АО "Фонд развития промышленности" выделили финансовую поддержку нацкомпании "Қазақстан темір жолы" для покупки 3 тыс. полувагонов и новых фитинговых платформ и 257 пассажирских вагонов. Важность проекта связана с тем, что на сегодня физический износ железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава составляет более 57%, а срок службы превышает 30 лет.

Также БРК уже запустил "Программу финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства", реализация которой запланирована на срок до 2029 года. Она поможет решить проблему изношенности ЖКХ через предоставление долгосрочного внебюджетного финансирования для модернизации объектов. На первоначальном этапе объем финансирования составит 300 млрд тенге, а его источниками станут бюджетные средства и рыночное фондирование.

Поддержка энергетики

Есть в портфеле БРК и проекты по энергетической инфраструктуре. Банк поддерживает стратегически важные инициативы, в том числе "зеленые" проекты, которые направлены на снижение углеродного следа, что соответствует обязательствам Казахстана по Парижскому соглашению и цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Например, уже известно о планах Банка по синдикату с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для реализации проекта строительства пяти ветроэлектростанций, включая ветроэлектростанцию "Борей" мощностью 100 мегаватт. В планах также финансирование строительства Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области.

Также БРК уже планирует поддержать проект по объединению энергосистемы западного Казахстана с единой энергосистемой республики, который обеспечит энергобезопасность западных регионов страны и позволит использовать маневренную генерацию Западной зоны для компенсации дисбалансов в Северной и Южной зонах энергосистемы. Пропускная мощность Западной зоны будет увеличена до 500 мегаватт, что позволит укрепить локальные электрические перетоки и повысить надежность энергоснабжения в Западном Казахстане. Кроме того, в марте прошлого года Банк выделил облигационный заем компании KEGOC на 10 млрд тенге, которые были направлены на поддержку модернизации энергосистемы западных регионов страны.

Для обеспечения потребностей электроэнергии Алматы и снижения влияния Алматинской ТЭЦ на окружающую среду БРК совместно с Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими кредиторами профинансирует модернизацию Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Тем временем, в городе Хромтау Актюбинской области уже начинается ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью 150 мегаватт. ВЭС является примером успешного синтеза экологической, экономической и социальной составляющих. Электроэнергия электростанции позволит сделать "зелеными" казахстанские ферросплавы, которые производят предприятия ERG. Таким образом, проект окажет значительное положительное влияние на экологию и экономику региона.

Роль БРК в развитии экономики

Все эти проекты стали частью стабильного движения БРК в сторону качественного роста кредитного портфеля. За неполный 2024 год БРК уже поддержал финансирование проектов на более чем 1,3 трлн тенге, а количественно сам портфель формируют 51 инвестиционный и предэкспортный проект. Доля кредитного и лизингового портфелей в активах достигла 67,4%, что отражает фокус БРК на поддержке реального сектора экономики.

Необходимо отметить, что БРК в целом обеспечивает финансирование своих проектов по большей части за счет рыночных средств: на каждый 1 бюджетный тенге Банк привлекает 5 тенге с "рынка". Основным источником финансирования остаются такие рыночные механизмы, как выпуск облигаций, привлечение кредитов и сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Благодаря финансовой устойчивости БРК, которая подтверждается высокими кредитными рейтингами инвестиционного уровня, ему удалось закрепить за собой статус надежного партнера на международной арене. Это позволило успешно разместить четыре выпуска еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долларов США и 165 млрд тенге на выгодных рыночных условиях. Среди них были размещены первые в регионе Центральной Азии устойчивые еврооблигации. Кроме того, БРК привлек займы от ведущих международных финансовых институтов, включая заем в размере 1 млрд юаней для проекта по реконструкции дорог республиканского значения.

Кроме того, в продолжении реализации государственных транспортных инициатив, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и сотрудничество по проекту "Один пояс – Один путь", БРК активно укрепляет партнерство с многосторонними институтами развития, включая Европейский инвестиционный банк, Многостороннее агентство гарантирования инвестиций, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими. Общие усилия сосредоточены на финансировании транспортных и энергетических проектов Банка, что позволит внести значительный вклад в интеграцию Казахстана в мировые логистические цепочки, а также содействовать эффективному переходу страны на возобновляемые источники энергии.

Системная работа Банка Развития Казахстана по поддержке стратегически важных проектов, с одной стороны, и поиску финансирования для них на мировых рынках, с другой, позволяет внести вклад в общее развитие страны.

